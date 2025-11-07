Suscríbete a
Arranca el juicio a la exdecana del Colegio de Arquitectos con el testimonio de su antecesor y de otros miembros de la Fundación Fidas

Cristina Murillo se sienta en el banquillo de los acusados pero no declarará hasta la sesión final del día 21 en este proceso en el que la Fiscalía no presenta cargos

La exdecana y los dos restantes acusados en el juzgado
La exdecana y los dos restantes acusados en el juzgado MARÍA GUERRA
Fernando Barroso Vargas

El Juzgado de lo Penal número tres de Sevilla ha celebrado este viernes la primera de las dos sesiones del juicio promovido contra la exdecana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) Cristina Murillo y dos miembros más de la que fuera su ... junta directiva, por un presunto delito societario derivado de acuerdos adoptados en el seno de la Fundación Fidas «prevaliéndose de mayorías ficticias, al no haber sido convocados deliberadamente a todos los patronos que legal y estatutariamente reunían dicha condición».

