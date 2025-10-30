Suscríbete a
ABC Premium

El virus del Nilo «ha venido para quedarse» y cada vez abarca «más zonas»: «Mientras haga calor, hay riesgo»

El investigador del CSIC Jordi Figuerola desgrana las claves de la propagación de la infección y ve «muy positiva» la situación actual respecto a la crisis de 2024

Salud confirma el primer caso de virus del Nilo en humanos en Andalucía este año

La fiebre del Nilo vuelve a la provincia de Sevilla: Salud confirma un segundo caso en un vecino de Morón y otro en estudio en La Rinconada

Jordi Figuerola en su conferencia en la Fundación Cajasol
Jordi Figuerola en su conferencia en la Fundación Cajasol VÍCTOR RODRÍGUEZ
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fundación Cajasol acogía la tarde de este jueves una sesión de conferencias con el título «Zoonosis y salud pública», con especial papel de las conferencias de Miguel Ángel Muniáin Ezcurra, miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, sobre « ... Zoonosis y vectores de transmisión«; y Jordi Figuerola Borrás, miembro de la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al CSIC y ubicada en Sevilla; sobre «El virus del Nilo occidental. Un reto para la salud pública».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app