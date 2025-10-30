Suscríbete a
La fiebre del Nilo vuelve a la provincia de Sevilla: Salud confirma un segundo caso en un vecino de Morón y otro en estudio en La Rinconada

El caso confirmado padece una meningitis vírica causada por el virus del Nilo occidental

Salud confirma el primer caso de virus del Nilo en humanos en Andalucía este año

Un mosquito, en una imagen de archivo
Un mosquito, en una imagen de archivo ABC

ABC de Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este jueves en Comisión Parlamentaria de que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) ha confirmado el segundo caso de fiebre del Nilo occidental (FNO) en la comunidad autónoma esta temporada ... y estudia un nuevo caso de una persona hospitalizada en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

