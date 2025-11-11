Tejado recoge la notificación del auto que le sienta en el banquillo por el asalto al chalé de María del Monte

El sobrino de la famosa artista María del Monte Antonio Tejado ha recogido este martes por la mañana la notificación del auto judicial emitido el pasado 31 de octubre, acordando abrir juicio oral en su contra y además respecto a otros diez encausados, por ... el asalto al chalé de la cantante y su pareja en agosto de 2023.

En concreto, Tejado estaba citado a las 10.15 horas en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, instancia encargada de investigar el caso, para la notificación en persona de dicho auto de apertura de juicio oral.

El encausado ha acudido en moto a los juzgados del Prado de San Sebastián, puntual a la citación y en compañía de su abogado defensor, Fernando Velo, con el que ha cumplimentado el mencionado trámite de notificación del auto, para después abandonar los juzgados en el mismo vehículo, declinando responder las preguntas de los medios de comunicación sobre aspectos como las peticiones de pena.

Y es que de cara a ese juicio, recordémoslo, la Fiscalía reclama que Tejado sea condenado a 30 años de prisión, mientras la representación de María del Monte pide para él 28 años de cárcel.

En su reciente auto de apertura de juicio oral, el juez instructor del caso, Juan Gutiérrez Casillas, da cuenta de que en esta fase del procedimiento judicial ya han sido presentados los escritos de acusación por las partes personadas, señalando especialmente el escrito de acusación de la Fiscalía, que pide un total de 30 años de cárcel para Antonio Tejado, considerando que fue el «autor intelectual» del robo a la casa de Gines de su tía María del Monte y su pareja, la periodista Inmaculada Casal, la madrugada del 25 de agosto de 2023.

Según la Fiscalía, los miembros de la banda de Arseny Garibyan, alias 'El Ruso', asaltaron el chalé con una violencia extrema, llegando los ladrones a amordazar, agredir y amenazar de muerte a las ocupantes del chalé en ese momento, donde estaban la pareja, además de la hija de la periodista, su marido y una trabajadora del hogar.

Para la Fiscalía, Tejado facilitó a la banda del Ruso información «precisa» acerca de la vivienda de su tía: estructura de la casa, ubicación de caja fuerte, situación y estado de los sistemas de seguridad, etc.; así como de las dinámicas de los moradores para estar al corriente de quién se encontraba en cada momento en la vivienda; lo que ratifica lo apuntado ya por el juez instructor, respecto a que el sobrino de la cantante fue supuestamente el cerebro o autor intelectual del asalto.

Según la fiscal del caso, Eva Mas, los asaltantes incluso «sabían que la puerta principal sufría de deficiencias en el sistema de cierre, así como que los sistemas de alarma no estaban conectados y que las cámaras de seguridad distribuidas por el perímetro del inmueble no funcionaban».

Frente a ello, la defensa de Tejado avisa de que el hecho de que los asaltantes «puedan suponer con cierto grado de certeza que en una vivienda de las características de la que fue objeto de robo, habitada por dos personas con un perfil público, con una larga y próspera carrera profesional, haya instalada una caja fuerte se antoja como una deducción de lo más lógica. Y, que sea allí, en el interior de la caja fuerte, donde las víctimas pudieran tener a buen recaudo sus más preciados y valiosos enseres responde de la misma manera a la más pura y elemental lógica».

«No se requiere contar con información privilegiada para saber o suponer con un alto grado de seguridad que en el interior de la vivienda habría una caja fuerte y que sería allí donde se guardarían los objetos más valiosos. Es más, puede sostenerse que existen indicios de que los autores materiales no contaban con información privilegiada, como puede ser el hecho de que los asaltantes, según relato de las víctimas, llegaron a confundir una nevera pequeña y de color rojo que había en el dormitorio principal con la caja fuerte», indica el abogado de Tejado.

La fiscal del caso incide no obstante en que todo indicaría que por mediación de Tejado, los asaltantes sabían con antelación cuál era «la concreta distribución» del inmueble, la ubicación de los dormitorios, a quién correspondía cada uno y en cuál de ellos se encontraba la caja fuerte.

En cualquier caso, el juez instructor acuerda en este nuevo auto la apertura de juicio oral contra diez de los once acusados en la causa, entre ellos Tejado, porcinco presuntos delitos de robo con violencia en casa habitada en concurso con cinco delitos de detención ilegal y un delito leve de lesiones; mientras con relación al undécimo acusado hace lo propio pero por un único delito de receptación.

A partir de ahí, el juez instructor impone a los once investigados la obligación de depositar una fianza de 639.726 euros en un plazo de un día «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, con el apercibimiento de que de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.