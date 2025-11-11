Suscríbete a
Tejado recoge la notificación del auto que le sienta en el banquillo por el asalto al chalé de María del Monte

El acusado cumplimenta el trámite en breves minutos acompañado de su abogado defensor y el procedimiento avanza otro paso hacia la celebración de la vista en la Audiencia de Sevilla

Tejado afronta ya el banquillo por el asalto al chalé de María del Monte con una fianza de 639.726 euros

Citado este martes Antonio Tejado en el juzgado por el juicio en su contra por el asalto al chalé de María del Monte

Tejado en los juzgados del Prado para recoger la notificación
Tejado en los juzgados del Prado para recoger la notificación
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

El sobrino de la famosa artista María del Monte Antonio Tejado ha recogido este martes por la mañana la notificación del auto judicial emitido el pasado 31 de octubre, acordando abrir juicio oral en su contra y además respecto a otros diez encausados, por ... el asalto al chalé de la cantante y su pareja en agosto de 2023.

