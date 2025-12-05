Qué supermercados abren en Sevilla el 6 y el 8 de diciembre: estos son los horarios

Mercadona
La política de este supermercado es clara con respecto a no abrir los domingos ni los festivos. Sin embargo, tal y como se comprueba en su localizador online, el sábado 6 hará una excepción, manteniendo su horario de 09.00 a 21.30 horas. Por el contrario, el lunes 8 cierra sus puertas.
Carrefour
Por otra parte, las tiendas Carrefour de la Ronda Urbana Norte y de la calle José Jesús García Díaz abrirán tanto el Día de la Constitución como el Día de la Inmaculada, según se especifica en un apartado de su web donde consultar la apertura durante los días festivos; en concreto, lo harán con un horario especial de 10.00 a 22.00 horas. Del mismo modo, las tiendas Carrefour Express que estén autorizadas a abrir podrán hacerlo de 09.00 a 22.00 horas, o bien hasta las 14.00 horas, según el establecimiento.
Lidl
Asimismo, tal y como se comprueba en el buscador de su página web, las tiendas Lidl abrirán en Sevilla tanto el sábado 6 como el lunes 8 de diciembre, con un horario de 09.00 a 21.30 horas.
Dia
En cuanto a los supermercados de la marca Dia, también abrirán sus puertas el sábado 6 y el lunes 8, que son festivos; incluso, algunos, harán lo propio el domingo 7. Eso sí, según se comprueba en su buscador online, los horarios pueden variar, yendo de 09.00 a 21.30 horas o de 08.30 a 22.00 horas.
Aldi
Con respecto a las tiendas Aldi que hay en Sevilla, tal y como se comprueba en su página web, abrirán tanto el Día de la Constitución como el Día de la Inmaculada, con un horario de 09.00 a 21.30 horas.
Supermercados MAS
Por otra parte, ni el sábado 6 ni el lunes 8 de diciembre constan como festivo de cierre para los supermercados MAS. Con lo cual, se estima que abran de 09.00 a 21.30 horas ambos días.
Alcampo
También abrirán el Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada las dos tiendas Alcampo que hay en la ciudad, la de la Ronda del Tamarguillo y la de Sevilla Este, con un horario de 09.00 a 22.00 horas
