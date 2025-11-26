Sevilla ha celebrado más de 12 eventos al día en lo que va del año 2025

El desbordamiento de los eventos en la ciudad de Sevilla ha terminado por cronificarse. El aluvión de actividades a las que tienen que hacer frente los servicios municipales durante todo el año se ha consolidado como uno de los grandes quebraderos de cabeza para ... el gobierno municipal, que busca fórmulas para no denegar su celebración y, a la vez, contar con el crédito necesario para financiar el coste que suponen para los presupuestos del Ayuntamiento. En 2024, el primer año al completo del ejecutivo de José Luis Sanz al frente del Consistorio, el Cecop contabilizó 4.438 actos que fueron coordinados desde este servicio. Este 2025, en los diez primeros meses del año, la cifra se sitúa ya en 3.730 y falta por contabilizar una gran parte de este mes de noviembre y todo lo previsto para estas navidades.

La media no deja lugar a dudas: Sevilla ha organizado más de 12 eventos por día en lo que va de 2025. Esto provocó que la partida destinada para el pago de las horas extra de la Policía Local se agotara en el mes de mayo, una vez afrontadas las productividades de la Feria de Abril. Y eso que para este año se movilizaron 17 millones de euros en el presupuesto para cubrir el coste de los servicios extraordinarios. Lo cierto es que esta cantidad ha resultado ser insuficiente y en el Pleno extraordinario que se ha celebrado hoy se ha tenido que aprobar un reconocimiento de crédito de casi cinco millones de euros, al que la Intervención había impuesto un reparo suspensivo, con el que abonar los trabajos de los agentes entre mayo y octubre de 2025 junto a algunas facturas de 2024 que todavía seguían sin pagarse.

Para paliar esta problemática, y el agujero que provocan los eventos en las arcas municipales, el alcalde José Luis Sanz anunció que en el año 2026 se pondría en marcha una tasa de eventos que ayudara a sostener el coste de los servicios públicos que es necesario movilizar para estas actividades: la Policía Local, Lipasam, Tussam o Movilidad, entre otros. Las ordenanzas fiscales que ratificó el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla hace sólo unas semanas, gracias al apoyo de los concejales de Vox, incorporan este nuevo tributo para su aplicación a partir del día 1 de enero. Pero la realidad es que la propuesta del gobierno del PP tiene una letra pequeña que reduce mucho las opciones de cobro. Según se indicaba en el expediente, los actos que se organicen en las hermandades y cofradías o aquellos que tengan un fin solidario o benéfico estarán exentos del pago. Es decir, la gran parte de los que se celebran cada año en la capital hispalense.

¿Limitar los eventos)

La oposición apretó esta mañana en el Pleno al gobierno municipal para que tome la iniciativa de empezar a limitar la celebración de eventos en la capital hispalense, pero esa medida restrictiva no parece estar por ahora en los planes del alcalde. Ayer, José Luis Sanz ya advirtió en la presentación de la programación de Navidad que «esta es una ciudad que tiene un nivel de eventos brutal y que esa es nuestra forma de ser». Lo dijo después de tener que asumir que si los grupos políticos no apoyan el Plan de Navidad para la Policía Local tendría que acabar imponiéndolo por decreto. Pero no por un problema presupuestario, porque «este Ayuntamiento tiene ahora mismo una deuda que es ridícula», sino porque «ni siquiera el alcalde de Sevilla está por encima de la Ley». Y la legislación, según los cálculos realizados desde la Delegación de Hacienda, sólo permitía destinar 5,6 millones a las horas extra de los agentes durante estas próximas fiestas.

La iniciativa del gobierno municipal para abonar las productividades de la Policía Local se tumbó ayer en el Pleno. Toda la oposición rechazó esta iniciativa del ejecutivo de San por «no estar consensuada». Y esa es la verdad, pues a pesar de las reuniones que han mantenido no han sido capaces de llegar a un acuerdo con los sindicatos. El delegado de Hacienda y portavoz del gobierno local, el popular Juan Bueno, criticó a los grupos por su voto negativo, argumentando que «quieren una ciudad muerta, en una intención cicatera para erosionarnos». De hecho, hasta llegó a calificar de «irresponsabilidad» este voto negativo al Plan de Navidad, algo que en la práctica supone «negarse a que haya seguridad en las calles».

Una vez bloqueada la propuesta del gobierno para financiar las horas extra de la Policía Local en Navidad, los tres grupos de la oposición se pusieron de acuerdo por primera vez en mucho tiempo para calcar un mensaje de crítica al alcalde. Los tres apuntaron en la misma dirección: es necesario plantearse una limitación de los eventos en la ciudad. Lo dijo primero el portavoz de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, asegurando que «a lo mejor Sevilla no necesita 3.700 eventos porque no somos capaces de gestionarlo y porque podemos morir de éxito». Un discurso al que se sumó Vox a través de su líder Cristina Peláez, quien afirmó que «hemos llegado a un punto de inflexión y que la Sevilla de hoy no es la de hace 20 años». Finalmente, y por cerrar el círculo, la edil socialista Sonia Gaya advirtió que «si ven que crecen los eventos de forma exponencial y que la Policía y el resto de recursos no son suficientes, lo que tiene que hacer es dejar de autorizarlos».