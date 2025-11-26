Suscríbete a
Sevilla ha celebrado más de 12 eventos al día en lo que va del año 2025

La cifra total de actividades en las que han tenido que intervenir los servicios municipales alcanza las 3.730 y los grupos de la oposición empiezan a exigir al alcalde que los regule para limitarlos

El desbordamiento de los eventos en la ciudad de Sevilla ha terminado por cronificarse. El aluvión de actividades a las que tienen que hacer frente los servicios municipales durante todo el año se ha consolidado como uno de los grandes quebraderos de cabeza para ... el gobierno municipal, que busca fórmulas para no denegar su celebración y, a la vez, contar con el crédito necesario para financiar el coste que suponen para los presupuestos del Ayuntamiento. En 2024, el primer año al completo del ejecutivo de José Luis Sanz al frente del Consistorio, el Cecop contabilizó 4.438 actos que fueron coordinados desde este servicio. Este 2025, en los diez primeros meses del año, la cifra se sitúa ya en 3.730 y falta por contabilizar una gran parte de este mes de noviembre y todo lo previsto para estas navidades.

