Sevilla, segunda ciudad que más reservistas recluta de toda España: «Es un honor servir al país»

Sevilla es una de las grandes referencias para los reservistas que sirven desde toda España. Un reservista es un miembro que pertenece a la fuerza de reserva de un país, y que puede ser llamado a servicio activo cuando sea necesario. Se trata de ... ciudadanos con entrenamiento militar previo que mantienen su disponibilidad para movilización, y en tiempos de paz continúan con sus vidas civiles. Hoy que hay quienes añoran el servicio militar obligatorio que ansían recuperar Francia y Alemania vuelven a estar más en boga que nunca estos individuos que bien pueden ser reservistas voluntarios que se unen temporalmente para aportar sus habilidades, o bien reservistas obligatorios, según marque la legislación de cada país. Lo cierto es que sólo Madrid supera a Sevilla en términos de capacidad de alistamiento, pero es la capital andaluza en proporcionalidad de población la que más reservistas recluta de todo el mapa nacional.

En el Ministerio de Defensa se aclara que para acceder al Ejército, a la Armada o el Cuerpo común con el que se desee colaborar hay que avanzar tanto la disponibilidad existente como el grado de compromiso que se pretende asumir, porque cada reservista es él mismo y sus propias circunstancias. Los hay ingenieros, médicos, abogados, de todo. Todos comparten una razón de ser, que es entregar sus vocaciones y su tiempo a España. ¿Y este pacto qué supone? Lo explica el propio ministerio: «Adquirir un vínculo con las Fuerzas Armadas, con la firma de un compromiso que conlleva un determinado tiempo de activación en unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa. La duración de estos periodos de activación dependerá de las necesidades de las Fuerzas Armadas».

Ayer fue publicado en el BOD la OM 42/2025 por el que queda aprobado el plan de activación de Reservistas Voluntarios para prestar servicios en las unidades en 2026, con 5.100 reservistas en total. Así, se ha autorizado un máximo de 1.700 efectivos en el Ejército de Tierra, y el Ejército del Aire y del Espacio gozará de un máximo de 750 componentes. En la Armada, podrán acoger hasta 800 reservistas, quedando un cupo de 1.850 miembros para unidades ajenas. Lo que sí se aumenta es el tiempo máximo que cada reservista puede dedicar al año a su unidad, que no deberá sobrepasar los cinco meses y medio, quince días más que en 2025.

Ser reservista en España, un estilo de vida Distintas labores en unidades como la de Morón de la Frontera realizadas por grupos de reservistas ARES / EFE

Eso sí, al igual que sucede en quienes forman parte del Ejército, hay límites de pertenencia de edades en función de cuál sea su rango. Oficiales y suboficiales no pueden alcanzar la edad máxima de 58 años, mientras que tanto tropa como marinería no puede superar los 55 años, entendiéndose que la mayoría de edad que señala los 18 es la cifra mínima para poder ser reservista. ¿Qué debate surge en el seno de este Cuerpo que es una vida extra para tanta gente? Se busca que haya una diferenciación entre quienes entran con una edad más joven, con el mismo derecho que cualquiera más mayor, pero con menos experiencia en distintas lides, y otros reservistas más veteranos que sí pueden aportar sus conocimientos en otros campos.

La figura moderna del reservista en España nació con la Ley 17/1999, que estableció el marco legal para la Reserva Voluntaria. Esta figura se desarrolló posteriormente con el primer reglamento en 2003 y la posterior Ley 39/2007 de la Carrera Militar, que la actualizó, y finalmente el reglamento de 2011 consolidó su figura. El abogado Joaquín Moeckel, reservista, es de la opinión de que los estos servidores sean clasificados en función de la experiencia, que a su juicio es un grado. «Creo que debería haber dos tipos de reservistas: uno con el perfil como el mío, que somos muchos, en el sentido de que una persona con cierta edad con experiencia que aporta su experiencia. Y luego otro cupo de reservistas de gente joven que aporta otro tipo de energía», especifica a ABC.

El letrado Joaquín Moeckel, activado como reservista en una imagen de archivo ABC Sevillanos en el Estado Mayor del Ejército «Mucha gente no conoce la figura del reservista» Confía el letrado que el Ejército vio cómo en 2007 hubo un acceso masivo en su nómina de reservistas y ahora se eligen en base a una especialización. «Es una contradicción que busquen experiencia y luego quieran a personas desde 18 años», opina. «Hay que potenciar la figura del reservista, que hay mucha gente que no la conoce», insiste Moeckel. Él ingresó en el Regimiento de Infantería Soria 9 en 1983, y la vida tras toda su trayectoria como abogado le ha llevado de nuevo a volver a dicho regimiento tras un breve paso por la isla canaria de Fuerteventura en 1996. Sevilla celebrará en 2026 los 150 años de ese Regimiento de Infantería Soria 9, cuya banda ha pasado a la memoria colectiva de todos por sus aportes en la música procesional, pero aquel regimiento es mucho más. «Cuando terminé la mili, volví al Ejército como reservista y uno de mis destinos fue precisamente mi lugar de origen», relata Moeckel. «Me fui de cabo primero y volví de teniente 42 años después», expresa. «La última experiencia como reservista es la que estoy viviendo ahora Madrid, en una activación de un mes en el Estado Mayor del Ejército, dentro del Centro de Cultura de Defensa del Ejército de Tierra (CECDET)».

«Aquí eres uno más»

Están de enhorabuena también por tanta dedicación a su patria en la Asociación ARES de Reservistas Españoles, que cumple nada menos que veinte años. De ahí que hayan promovido en la sede de la Subdelegación de Defensa una exposición fotográfica itinerante organizada por la Delegación de ARES en Sevilla, que puede visitarse de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 hasta el 16 de enero de 2026. Ellos han constatado en cifras una superioridad de los reclutas de origen hispalense por encima de otros tantas canteras de reservistas de suma importancia como representan las de Asturias, Canarias, Zaragoza y Toledo. Enrique Rodríguez, su vicepresidente, así lo establece: «En Sevilla estamos sólo por debajo de Madrid, pero no en datos de proporcionalidad de la población».

Rodríguez es jefe de personal en una empresa en su vida civil y ahora se encuentra en la base de Morón para ofrecer su conocimiento en labores de prevención de riesgos laborales. «Para nosotros es un honor servir al país y a las Fuerzas Armadas», desglosa. Lamenta, eso sí, junto a su compañero Antonio Ruiz, que cada vez se oferten menos plazas. «Yo soy geólogo y es un privilegio estar aquí, porque trasladamos nuestra experiencia», abunda en ese mismo sentido Ruiz. Los dos miembros suman más de 30 años sirviendo a España como reservistas: «Aquí eres uno más siempre, seas lo que seas respetan tu grado y tu profesionalidad», apostillan.