Sevilla, segunda ciudad que más reservistas recluta de toda España: «Es un honor servir al país»

Reportaje

Supera incluso a Madrid en proporcionalidad, tal y como apuntan en la delegación hispalense de la Asociación ARES, que cumple veinte años

Reservistas voluntarios: 3000 civiles preparados para entrar en acción

Imagen de los reservistas en unos ejercicios de 2023 en la base aérea de Morón de la Frontera
Imagen de los reservistas en unos ejercicios de 2023 en la base aérea de Morón de la Frontera ARES Sevilla
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Sevilla es una de las grandes referencias para los reservistas que sirven desde toda España. Un reservista es un miembro que pertenece a la fuerza de reserva de un país, y que puede ser llamado a servicio activo cuando sea necesario. Se trata de ... ciudadanos con entrenamiento militar previo que mantienen su disponibilidad para movilización, y en tiempos de paz continúan con sus vidas civiles. Hoy que hay quienes añoran el servicio militar obligatorio que ansían recuperar Francia y Alemania vuelven a estar más en boga que nunca estos individuos que bien pueden ser reservistas voluntarios que se unen temporalmente para aportar sus habilidades, o bien reservistas obligatorios, según marque la legislación de cada país. Lo cierto es que sólo Madrid supera a Sevilla en términos de capacidad de alistamiento, pero es la capital andaluza en proporcionalidad de población la que más reservistas recluta de todo el mapa nacional.

