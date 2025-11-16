«Sevilla es puntera en el mundo en monedas antiguas y la colección del Archivo Municipal, poco estudiada, es de las más valiosas»

Ruth Pliego es experta en numismática y de su excelencia investigadora dan cuenta la medalla Archer Huntington de la Sociedad Americana de Numismática de Nueva York o el premio que le acaba de conceder la Sociedad Francesa de Numismática. Profesora de la Universidad de Sevilla ... desde 2021, forma parte del grupo de investigación 'De la Turdetania a la Bética' del Departamento de Prehistoria y Arqueología, que dirigió la catedrática Francisca Chaves. Ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas y capítulos de libro en editoriales de prestigio españolas y extranjeras y su pertenencia al comité redactor del Survey of Numismatic Research la avala como experta internacional en un campo poco conocido pero de enorme interés histórico.

-¿Por qué cree que la numismática tiene tanto valor histórico y arqueológico?

-La moneda es una fuente primaria de la historia, es un documento oficial que nos llega tal cual se hizo y dice mucho de la civilización a la que pertenece. En el caso de la moneda visigoda hablamos de 1,50 unos 50 gramos de oro en cada moneda. Me gustaría que olvidáramos la idea de que la numismática o la arqueología son disciplinas auxiliares de la Historia con mayúsculas. Nosotros hacemos historia con material y lo fascinante es que cuando lo contrastamos con las fuentes escritas, como los textos de San Isidoro de Sevilla, el resultado es un cuadro muchísimo más completo, más rico, con unos trazos más finos.

-¿Qué mensajes transmitían esas monedas?

-Los visigodos adoptan algunos símbolos imperiales desde muy pronto pero es muy destacado a partir de Leovigildo y, en mi opinión, no es tanto por asimilarse a los bizantinos, sino sobre todo porque se consideran los herederos de Roma. Toman toda la simbología imperial: la corona cerrada,el cetro, el manto consular, el cetro... El reino visigodo se hace católico en 569 y eso se conforma como parte de su esencia, de ahí que uno de sus rituales fundamentales sea como la unción real. El primer relato sobre la unción real entre todos los pueblos, incluso anterior al imperio bizantino, es la unción de Wamba que conocemos por un relato maravilloso de Julián de Toledo, que es un manual precioso del buen Príncipe. Es también en este momento cuando se incluye la flor de lis en la moneda visigoda, cuando se produce la primera asociación entre un rey y la flor de lis.

-¿Sevilla es especialmente rica en este tipo de hallazgos?

-Sí, es puntera en España y en todo el mundo. De Sevilla proceden los grandes tesoros visigodos, como el de La Capilla o el de Fuentes de Andalucía. Las cecas más abundantes en el corpus monetario visigodo. En España es la de Ispali, junto con la de Toledo y Mérida.

-¿Qué se puede decir del tesoro del Carambolo?

-No forma parte de mi investigación Yo no lo he estudiado pero sin duda es un tesoro muy importante. Según mis compañeros, se trata de un tesoro fenicio hallado en del territorio tartésico (puesto que Tartesos es un concepto geográfico). En Sevilla apareció también un tesoro de monedas visigodas en la calle Cuna y en general todas las colecciones numismáticas de la ciudad situarían a Sevilla por delante de otras capitales. Entre ellas, la colección del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Sevilla es interesantísima. Nació a partir de la donación de Sánchez Pizjuán y fue engrosada por la enorme colección de Mateos Gago. Este repertorio municipal aún está por estudiar.

-¿Sería el momento de digitalizar esa colección?

-Sí. Aunque ha habido varios intentos como el de mi maestra Francisca Chaves se han realizado varias incursiones, es el momento porque tenemos los medios digitales para abordar el estudio de manera eficiente. Es una de las colecciones más ricas y valiosas de la Península Ibérica. Incluye unas 12.000 monedas. Es sin duda es el momento de ponerla en valor.