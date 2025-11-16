Suscríbete a
entrevista

«Sevilla es puntera en el mundo en monedas antiguas y la colección del Archivo Municipal, poco estudiada, es de las más valiosas»

La arqueóloga e investigadora sevillana Ruth Pliego cree que ahora «es el momento idóneo para digitalizarla y ponerla en valor»

«Hay mucha ignorancia y ni los alumnos que son de Carmona saben del gran tesoro de monedas romanas»

Ruth Pliego en la sede central de la Universidad de Sevilla
Ruth Pliego en la sede central de la Universidad de Sevilla raúl doblado
Jesús Álvarez

Ruth Pliego es experta en numismática y de su excelencia investigadora dan cuenta la medalla Archer Huntington de la Sociedad Americana de Numismática de Nueva York o el premio que le acaba de conceder la Sociedad Francesa de Numismática. Profesora de la Universidad de Sevilla ... desde 2021, forma parte del grupo de investigación 'De la Turdetania a la Bética' del Departamento de Prehistoria y Arqueología, que dirigió la catedrática Francisca Chaves. Ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas y capítulos de libro en editoriales de prestigio españolas y extranjeras y su pertenencia al comité redactor del Survey of Numismatic Research la avala como experta internacional en un campo poco conocido pero de enorme interés histórico.

