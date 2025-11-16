Suscríbete a
Una arqueóloga y docente sevillana: «Hay mucha ignorancia y ni los alumnos de Carmona conocen sus tesoros»

Esta investigadora de la Universidad de Sevilla, muy reconocida internacionalmente, lamenta la indiferencia hacia las humanidades en el sistema educativo y pide que se las rehabilite: «Ni siquiera hay una asignatura de Numismática en el grado de Historia»

«Sevilla es puntera en el mundo en hallazgos de monedas antiguas y la colección del Archivo Municipal es de las más valiosas»

Ruth Pliego en uno de los patios de la sede central de la Universidad de Sevilla
Ruth Pliego en uno de los patios de la sede central de la Universidad de Sevilla raúl doblado
Jesús Álvarez

Ruth Pliego es experta en numismática y de su excelencia investigadora dan cuenta la medalla Archer Huntington de la Sociedad Americana de Numismática de Nueva York o el premio que le acaba de conceder la Sociedad Francesa de Numismática. Profesora de la Universidad de ... Sevilla desde 2021, forma parte del grupo de investigación 'De la Turdetania a la Bética' del Departamento de Prehistoria y Arqueología, que dirigió la catedrática Francisca Chaves. Tras terminar sus estudios de Geografía e Historia, disfrutó de estancias predoctorales en Roma y Berlín antes de defender su tesis doctoral sobre la historia monetaria del reino visigodo de Toledo, base del libro La moneda visigoda, considerada como una obra de referencia internacional en su clase. Trabajó en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y tuvo que viajar a Francia para poder continuar con su investigación. Ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas y capítulos de libro en editoriales de prestigio españolas y extranjeras y su pertenencia al comité redactor del Survey of Numismatic Research la avala como experta internacional en un campo poco conocido pero de enorme interés histórico.

