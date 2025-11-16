Una arqueóloga y docente sevillana: «Hay mucha ignorancia y ni los alumnos de Carmona conocen sus tesoros»

Ruth Pliego es experta en numismática y de su excelencia investigadora dan cuenta la medalla Archer Huntington de la Sociedad Americana de Numismática de Nueva York o el premio que le acaba de conceder la Sociedad Francesa de Numismática. Profesora de la Universidad de ... Sevilla desde 2021, forma parte del grupo de investigación 'De la Turdetania a la Bética' del Departamento de Prehistoria y Arqueología, que dirigió la catedrática Francisca Chaves. Tras terminar sus estudios de Geografía e Historia, disfrutó de estancias predoctorales en Roma y Berlín antes de defender su tesis doctoral sobre la historia monetaria del reino visigodo de Toledo, base del libro La moneda visigoda, considerada como una obra de referencia internacional en su clase. Trabajó en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y tuvo que viajar a Francia para poder continuar con su investigación. Ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas y capítulos de libro en editoriales de prestigio españolas y extranjeras y su pertenencia al comité redactor del Survey of Numismatic Research la avala como experta internacional en un campo poco conocido pero de enorme interés histórico.

-¿Le gustaban las piedras y las monedas desde pequeña?

-A mí me gustaba todo lo que tenía que ver con la historia, la verdad.

-¿Su interés por la arqueología tuvo que ver algo con la figura cinematográfica de Indiana Jones?

-Bueno, no quería mencionarlo pero esa idea de aventura, un poco romántica e idealizada de la arqueología, no se corresponde con la realidad. Al menos, en mi caso, donde lo que más me influyó fue el amor por la historia que me inculcaron mi padre y mi familia. La historia siempre fue mi asignatura preferida en el colegio.

-Ha conocido las universidades de Roma, Berlín, París, Génova y Hamburgo, entre otras. ¿Qué tienen en común con la de Sevilla y en qué se diferencian principalmente?

-Yo empecé con Roma en mi etapa predoctoral. Una ciudad artística y exuberante. Continué en Berlín mi aprendizaje pero quizá la ciudad que más me ha gustado ha sido París. En Francia, además, me dieron la oportunidad de continuar con mi investigación cuando todo el mundo académico en España se vino un poco abajo con la crisis económica. La casa de Velázquez me contrató en 2012 en el marco de un proyecto.

-¿Notó algo diferente en esas universidades europeas que no tenían entonces las españolas?

-La diferencia fundamental es que yo creía que nuestras universidades «pensaban», aunque considerar eso quizá fue error mío.

-¿Por qué?

-Porque en las universidades europeas que conozco tratan de atraerte y de consolidarte cuando empiezas a despuntar con tu investigación, cosa que no me ocurrió aquí durante los años de la crisis. Yo llegué a Francia sin ningún respaldo académico español, de hecho yo era una extranjera en Francia, y, sin embargo, me dieron todas las oportunidades para continuar con mi trabajo. En España hubo entonces un cierre absoluto y casi todos los de esa época hemos tardado muchísimo tiempo en volver a la universidad. Yo lo hice en 2021 y aún no soy profesora titular.

-¿Su generación es la de la precariedad laboral?

-Académicamente se puede decir así porque no había oportunidades. En mi caso, no es que tuvieran nada contra mí, sino que no había posibilidades. Pero cuando estás fuera de la universidad, te vuelves un poco resentido. Fuera hace frío y las personas que llevan aquí mucho tiempo, las que están dentro, no son conscientes de eso. Esa precariedad es muy difícil de entender cuando estás dentro.

-Pero le fue muy bien fuera de España, especialmente en Francia.

-Ahora pienso que tener que irme de mi país fue mejor que me ha pasado en la vida, porque todo lo que he conseguido ha sido gracias a mis estancias en el extranjero, a pesar de no tener respaldo institucional. Porque el problema es que tú puedes decir que has hecho tu tesis en la Universidad Sevilla, pero no sientes que pertenezcas a ella. Y a pesar de quedarte sin respaldo institucional, tuve posibilidades de hacer cosas fuera, trabajos, investigaciones. Llegué a Francia sin contactos y me aceptaron y eso dice mucho de las universidades que te dan esa oportunidad sólo por la valía de tu trabajo.

-Imagino que no sería nada fácil consolidarse allí...

-Costó mucho trabajo y se sufre mucho por esa precariedad. Pero insisto en que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mis solicitudes en España no tenían respuesta y cuando ves que las que haces fuera tienen respuestas positivas... Aquí todo era cada vez peor, iba para atrás.

-Durante su estancia en el IAPH participó en la catalogación de la colección Marsal de arqueología, que vino precedida de una intervención de la Guardia Civil y de una larga investigación judicial. ¿Cómo recuerda ese trabajo?

-Era una enorme colección arqueológica que incluía más de 62.000 monedas. Esa colección le fue requisada a su propietario pero tras el proceso judicial se la habrían tenido que devolver, si él hubiera querido. Lamentablemente murió durante el proceso pero Marsal tenía la intención de donarla.

-Hábleme de los tesoros arqueológicos que tenemos en la provincia de Sevilla.

-Podemos hablar del tesoro de Tomares, que tiene más de 50.000 monedas. Ese tesoro apareció en 2016 y a los tres días me tenía que ir a París con una estancia de tres meses. Recuerdo que me pregunté: ¿Ahora que hay algo me voy a ir? Pero bueno, no pasó nada porque el proyecto siguió y al final me dio tiempo de volver después de los tres meses y volverme a ir varias veces más antes de que se firmara un convenio entre la universidad y la Junta de Andalucía e iniciarse el primer proyecto de investigación. Al fin y al cabo, no éramos tantos los que podíamos abordar el estudio del Tesoro de Tomares aquí en Sevilla. Estaba mi maestra Francisca Chaves y pocas personas más. Este tesoro es de finales del siglo III y principios del IV. Hay que tener en cuenta que no está estudiado totalmente porque hay nueve ánforas que están cerradas. Lo interesante del proyecto es que apareció en una villa, un centro donde hay varios edificios de producción agropecuaria, probablemente relacionado con la producción de aceite. Se enterró en una especie de granero que fue expoliado en el siglo VI y no descubrieron las monedas. Es decir, permanecieron hasta 2016 ahí escondidas. Estamos hablando de uno de los tesoros de esa época más importantes que hay en Europa.

¿Qué otros tesoros destacaría?

-El tesoro visigodo de Carmona, que apareció a finales del XIX en una finca que se llama La Capilla. Por circunstancias de la vida, una gran parte del tesoro está en Nueva York y las pocas monedas que tenemos aquí se encuentran en una Hermandad de Carmona. La mayoría de las monedas se vendieron en París y acabaron en Nueva York. Las compró Archer Huntington, que era un amante de de la cultura española. Y eso hizo que se haya mantenido junta y bien conservada.

-Decía antes que este era un tesoro poco conocido, a pesar de su importancia histórica.

-Hay alumnos míos que son de Carmona y que no saben que ese gran tesoro existe. Pregunto en clase y no lo saben.

-¿Alumnos universitarios de Historia?

-Sí. Eso demuestra el poco valor que le estamos dando a la historia. Habría que hacerle más caso a las humanidades. En el grado de Historia de la Universidad de Sevilla ya no existe ninguna asignatura de numismática, a diferencia de otras universidades. Estamos hablando de una de las fuentes primarias de la historia.

-¿A qué cree que se debe este desprecio por las humanidades en el sistema educativo de unos años a esta parte?

-Yo creo que no es desprecio sino ignorancia. No se puede querer lo que no se conoce. Si yo no tengo una asignatura en el grado de Historia sobre numismática, cómo voy a convencer a mis alumnos de que hagan una tesis doctoral sobre este campo y continúen esta disciplina. Es verdad que hay una asignatura en el máster pero no es suficiente. Las monedas son un documento material y todos los meses aparecen nuevas en todo el mundo. Necesitamos gente formada que las estudie. Hay mucho material y poca gente para estudiarlo.

-En España las humanidades han desaparecido prácticamente del bachillerato. ¿No es eso un desprecio?

-Sí, pero debido a la ignorancia. En este sistema educativo en el que hay que producir, se nos olvida que en realidad el arte y las humanidades son las que nos alimentan el alma y proporcionan esa paz, esa tranquilidad, esa pasión por la vida. Antes viajábamos para conocer un sitio, ahora lo que queremos es sacar el vídeo o el selfie para colgarlo donde sea. Estás ahí pero en realidad no estás disfrutando de esa vista de de ese monumento. Y yo creo que se debe a esa falta de formación en humanidades. ¿El latín no sirve para nada? Pues claro que sirve. Mentalmente te ordena la cabeza, pero además también te da una cultura inestimable. Hay que retomar el mundo de las humanidades y también de ser parte de la universidad.

-¿Qué le pediría a la nueva rectora?

-Le pediría que reforzara ese interés por las humanidades. En ciencia lo importante es lo último, lo novedoso, la innovación. Pero nosotros, nuestro saber se produce por acumulación. Por otro lado, nuestras disciplinas también requieren de laboratorios y en los últimos años hemos visto cómo se ha reducido el espacio de investigación y que, aunque lo recoge en su programa, le pediría que no se olvidara de la reducción del papeleo. Nos abruma tanta burocracia.