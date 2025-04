El ‘efecto Feria’ termina en los hospitales de Sevilla sin el temido desborde

El temido «efecto Feria» no parece haber alcanzado la intensidad esperada en los hospitales sevillanos, a juzgar por el número de pacientes Covid hospitalizados, que ha bajado de 120 a 111 en los últimos diez días, periodo considerado clave por los tiempos ... de incubación del coronavirus para comprobar si la elevada transmisión comunitaria producida durante la celebración del evento, del 1 al 7 de mayo, desbordaba los hospitales y obligaba a hacer reajustes como en las primeras olas de la pandemia.

Doce días después de su conclusión, no sólo no han aumentado los enfermos por coronavirus hospitalizados sino que han disminuido casi un diez por ciento. También se ha reducido de forma significativa el número de profesionales sanitarios de baja por Covid en todos los hospitales y centros de salud sevillanos, se gún ha podido saber ABC de fuentes del Servicio Andaluz de Salud , lo cual no quiere decir que no puedan volver a repuntar de nuevo en los próximos días, aunque no sería ya atribuible a la elevada transmisión comunitaria del SARS CoV-2 que trajeron los siete días que duró la Feria de Sevilla. El «efecto Feria» se da, en todo caso, por amortizado, al menos en los hospitales, a pesar de que la noche del miércoles empezó la Feria de Dos Hermanas y no se podrá saber hasta unos días después de su conclusión si ocurrirá con ella lo mismo que con la de Sevilla.

Durante el pasado fin de semana sí se produjo una gran afluencia a las Urgencias de varios hospitales sevillanos, especialmente a las del Virgen del Rocío, que batió el récord histórico de consultas con más de 1.200 en un solo día. Sin embargo, el número de visitas ha ido reduciéndose en todas ellas desde entonces hasta volver a las cifras habituales, según fuentes del centro sanitario. «Ahora estamos en un momento de normalidad», aseguran. Más de la mitad de los casos que se trataron en Urgencias fueron de tipo respiratorio de carácter banal, con sintomatología vírica o alérgica, o gastrointestinales como vómitos y diarreas. En la atención de este tipo de dolencias se produjeron retrasos de muchas horas, aunque no en las calificadas de prioridad 1 y 2, «atendidas de forma inmediata a la llegada del paciente» , según fuentes del centro.

Según los últimos datos oficiales, a fecha del martes 17 de mayo (este viernes se volverán a actualizar), se contabilizaban 257 hospitalizados por Covid en la provincia de Sevilla, de los que 15 se encontraban grave en la UCI. El Hospital Virgen del Rocío y el Militar (HEC) tenían este jueves 111 pacientes hospitalizados, nueve menos que hace diez días. La tendencia es descendente y no hay ningún paciente en UCI en el HEC.

Perfil minoritario

El jefe de Enfermedades Infecciosas del Virgen Macarena, Jesús Rodríguez Baño, aseguraba la pasada semana en una entrevista concedida a ABC que «hay un aumento de casos de infección de Covid e ingresan más personas que hace dos o tres semanas pero no tiene nada que ver con lo ocurrido anteriormente durante la pandemia ni se debe, por tanto, alarmar a la población». Este experto insistía en que «hay dos perfiles, uno mayoritario, que es el de personas que tienen otra patología y dan positivo en el test Covid que les hacemos, es decir, no ingresan por Covid sino por otra cosa. No podemos pensar que todo es enfermedad grave por Covid porque ésa no es la realidad. De hecho, el grupo más numeroso de hospitalizados es este caso con una descompensación de su enfermedad crónica de base«.

Y añadía que el perfil más minoritario es el que corresponde a personas sin otras patologías que ingresan por Covid grave. « Suelen ser personas con una inmunodepresión importante de base, que no han respondido a la vacuna, o no se la han puesto. Estas personas sí están sufriendo esta neumonía con afectación pulmonar grave típica del Covid. Pero este perfil es una minoría dentro de los nuevos hospitalizados«, aseguraba.

Rodríguez Baño aseguró que «el virus de la gripe ha aprovechado que hemos relajado las medidas y ha empezado a transmitirse a mayor ritmo que antes, pero de forma habitual a lo que suele hacerlo la gripe. Todos estamos un poco sorprendidos porque la gripe suele transmitirse en meses fríos pero ya en el año 2009, que hubo un fenómeno pandémico de gripe, empezó a transmitirse en verano. Sin mascarillas, ha vuelto a circular con más facilidad y es posible que no estemos inmunizados frente a este virus de la gripe y por tanto se esté transmitiendo con rapidez «.