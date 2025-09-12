Las seis paradas que tendrá el tranvibús entre Santa Justa y el Duque

Álvaro Pimentel, delegado del Área de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, ha dado cuenta este viernes en la Junta de Gobierno Local de varios asuntos relativos tanto a la movilidad de la ciudad como en las ayudas a los comerciantes que se han visto afectados por la influencia de las obras de larga duración que vienen cerniéndose sobre la ciudad. También ha dado cuenta de las seis paradas que tendrá el tranvibus en su tramo que llegará hasta la plaza del Duque, y que serán las siguientes, tal y como ha avanzado el delegado: Santa Justa, José Laguillo, Amador de los Ríos, Ponce de León, Imagen y Plaza del Duque.

En lo que atañe a las compensaciones municipales por las obras, Pimentel subrayó que se ha aprobado dentro de un paquete de ayudas que por primera vez se han puesto a disposición de los comerciantes afectados por obras de larga duración «la resolución definitiva de las ayudas a los comerciantes afectadas por las obras del tranvía y Emasesa en Luis de Morales. Pueden comprobar la cantidad de obras que hay en la ciudad y este gobierno se ha tomado muy en serio esta modernización de la ciudad, pero esto no puede significar que quienes generan empleo y economía se vean afectados«, deslizaba el concejal popular.

Y puntualizaba sobre el mismo tema Pimentel yéndose a Nervión: «Los afectados de Luis de Morales las van a empezar a cobrar ya. El importe son 600.000 euros entre todas las convocatorias. A Luis de Morales depende de los que la hayan solicitado. Están afectados 8 meses, por 400 euros al mes les corresponderían 3.200 euros», desgranaba. «El Ayuntamiento va a ayudarles con estas ayudas en Luis de Morales. No vamos a dejar a ningún comercio atrás. De hecho, en los próximos días se resolverán también las ayudas a los comerciantes de la calle Zaragoza y en estos días hemos publicado la de los tramos 1 y 2 del Metro y las de las obras de Juan Sebastián Elcano. Estamos hablando también con los comerciantes de la Macarena, con los de José Laguillo por la obra del BTR, ya hemos estado reunido también con los del Centro, hemos estado hablando con los de Méndez Núñez. Allá donde haya una obra que pueda afectar al pequeño comercio va a estar el Ayuntamiento para no dejar a nadie atrás», aseguraba.

Cuestionado por el paso del tranvibús en el espacio que va de Santa Justa a la plaza del Duque, Pimentel indicó que dichas obras de ampliación «comenzarán esta segunda quincena, si puede ser la semana que viene mejor. Intentaremos que sea así. Una inversión de 7,3 millones, en parte financiada por los Next Generation, de dos kilómetros de longitud». Esta fase contará con seis paradas: Santa Justa, José Laguillo, Amador de los Ríos, Ponce de León, Imagen y Plaza del Duque »y vamos a intentar que no afecte a la Semana Santa y si hay alguna afección que sea la mínima. Supone la culminación de esta obra al completo», argumentaba el delegado.

«Ahorrarse 40 minutos de trayecto, con un medio más moderno, con más capacidad y con más rapidez. Cuando esté el BTR al completo la frecuencia alcanzará los 5 minutos. Reconocemos que hay molestias temporales y pedimos disculpas por ello, pero las obras son fundamentales para que siga avanzando la ciudad. Es un ejemplo más de nuestra apuesta por el transporte público: cuando al sevillano se le da una solución ágil y segura, el sevillano responde», expresaba. Por último, y a colación de la Semana Europea de la Movilidad, cuya celebración está prevista para la semana venidera, Pimentel comentó que «se ha decidido que para conmemorar el día mundial sin coche (22 de septiembre) todas las líneas serán gratuitas, incluido el tranvía, durante todo el día».