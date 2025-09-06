Monseñor Saiz Meneses tendrá una agenda muy cargada antes de presidir la coronación de la Virgen de la Antigua de Panamá

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, llegó este pasado jueves a tierras panameñas, donde presidirá el próximo martes 9 de septiembre la misa de la coronación pontificia de Santa María de la Antigua, patrona del país centroamericano. Saiz encabeza una delegación ... hispalense que se halla en Panamá en estos días para conmemorar los 512 años de la creación de la primera diócesis en tierra firme del continente americano y el centenario de la Arquidiócesis de Panamá.

Como cabía esperar, la agenda del arzobispo estará cargada durante los próximos días. Este pasado viernes, de hecho, presidió la bendición de los vitrales de la Capilla del Arzobispado de Panamá y sostuvo un encuentro con el personal del Arzobispado.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, dio la bienvenida a Saiz Meneses expresándole su «inmensa alegría» al recibirlo en este país, una «tierra marcada por la devoción a Santa María de la Antigua. Su presencia nos recuerda que somos parte de una misma historia de fe, que nació en Sevilla y echó raíces aquí desde 1513, cuando fue erigida la primera diócesis en tierra firme del continente americano». Asimismo, Ulloa Mendieta recalcó que «el próximo gesto de la coronación pontificia, que usted tendrá el honor de realizar en nombre del Santo Padre, sellará para siempre la hermandad entre la Iglesia Madre de Sevilla y esta Iglesia hija de Panamá».

Según fuentes consultadas de la Archidiócesis de Sevilla, Saiz Meneses ha declarado sentirse «expectante y lleno de responsabilidad» ante un viaje que estará lleno de momentos especiales, como el que vivió el arzobispo el viernes al mediodía cuando rindió un homenaje al ﻿monumento a los españoles que participaron en la construcción del Canal de Panamá, con colocación de ofrenda floral.

Este sábado, el arzobispo tendrá un encuentro con líderes del movimiento de cursillos de cristiandad en el Arzobispado de Panamá y ya por la tarde celebrará una eucaristía en el templo parroquial Cristo Redentor de San Miguelito. Esta celebración es característica por la inculturación de elementos típicos panameños, como la danza y la incorporación de tambores. La parroquia Cristo Redentor fue el primer templo, después del Concilio Vaticano II, donde se realizó una celebración típica.

Otro acto destacado será este domingo, cuando se celebre la presentación oficial de la corona pontificia. La imagen de Santa María de la Antigua saldrá en procesión desde la entrada principal del sitio histórico de Panamá Viejo. Durante una posterior misa presidida por monseñor Dagoberto Campos Salas, nuncio apostólico, se bendecirá la corona y se estrenará la obra musical '100 años como peregrinos de esperanza': evocación de la llegada de la fe al Istmo y del Centenario de la elevación de la diócesis al rango metropolitano.

El lunes 8 de septiembre, la Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá investirá a monseñor Saiz Meneses con el Honoris Causa, en Humanidades y Teología, durante un acto académico que será presidido por el Gran Canciller de la Universidad, monseñor Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá y por el rector magnífico de la Universidad Santa María la Antigua, Francisco Javier Blanco. El arzobispo hispalense impartirá una disertación titulada 'La Iglesia de Sevilla entre España y el Continente de la Esperanza: Madre espiritual de la primera diócesis en tierra firme, Santa María de la Antigua'.

El martes 9 de septiembre es cuando se celebrará la coronación pontificia de Santa María de la Antigua. Los actos comenzarán por la mañana con una ambientación musical en el Parque de la Independencia, con la participación de colegios y escuelas católicas de la Arquidiócesis de Panamá. Luego será la eucaristía en la Catedral Basílica Metropolitana de Panamá, siendo presidida por José Ángel Saiz Meneses. Tras la misa será la coronación de la Virgen de la Antigua, que es patrona de Panamá.

Además de monseñor Saiz Meneses, la delegación hispalense está formada por Francisco José Ortiz Bernal, deán de la Catedral de Sevilla; Manuel Alfonso Coronado Portillo, secretario del arzobispo de Sevilla; Alberto Calle Heredia, secretario del Deán de la Catedral de Sevilla; Francisco José Gadullo Guerra, cónsul honorario de Panamá en Sevilla; Laura Isabel Parra, esposa del cónsul; Manuel García Preciado, presidente de la hermandad Virgen de la Antigua; Elena María Gómez Azancot, esposa de García Preciado; Francisco Javier Mirambel Torres, promotor de la hermandad Virgen de la Antigua; María Auxiliadora Moreno Castillo, cónsul honoraria de Dinamarca en Sevilla; Hugo José Mendoza Márquez y Linneth Walkiria Suira Araúz, miembros de la delegación,