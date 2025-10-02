Cayetano de Alba y Bárbara Mirjan protagonizan este sábado la boda del año en Sevilla El más mediático de los hijos de Cayetana protagonizará un enlace con acento sevillano: ceremonia en Los Gitanos y banquete en Las Arroyuelas El recuerdo de la fallecida duquesa estará presente en una boda en la que su hijo Jacobo ha disculpado su ausencia por carta y Alfonso sólo va a la iglesia

Sevilla es una ciudad que sabe celebrar las bodas. Y más en otoño, una época que parece propicia para ello. Este sábado 4 de octubre la capital hispalense será testigo de la que será probablemente la boda del año. Se casa el quinto hijo de la duquesa de Alba, Cayetano Luis Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, IV duque de Arjona y XIII conde de Salvatierra, con Bárbara Mirjan.

Es un enlace que tiene todo los ingredientes para las revistas del corazón: aristocracia, historias de viejas desavenencias familiares a cuenta del patrimonio familiar, gente guapa y un novio que lleva saliendo en la prensa rosa desde que nació. Es el más mediático de la saga de los Alba, que ha protagonizado numerosas portadas, ha concedido entrevistas, algo que no hacen tan habitualmente el resto de miembros de la familia, y hasta ha escrito un libro autobiográfico. Cayetano está además, divorciado y tiene dos hijos de su primera esposa, la mexicana Genoveva Casanova. Y le dobla la edad a la novia. Él tiene 62 años. Su futura esposa, 29.

Bárba Mirjan, hija única de un empresario de origen libanés

Bárbara Mirjan en el CSI5 Global Champions Tour 2025, celebrado en Madrid el pasado mes de mayo GTRES

Sin embargo esa diferencia de años, que hace que la futura duquesa de Arjona esté más próxima a la edad de los hijos del novio, los mellizos Amina y Luis, ambos de 24 años, no parece haber sido obstáculo para que la relación de ambos, que surgió hace nueve años en una fiesta en Marbella, se haya consolidado y ahora estén a punto de pasar por el altar. Desde hace años forman una pareja estable. Acuden juntos a todo tipos de eventos y se dejan fotografiar sin obstáculos. Lo mismo paseando por la Feria de Sevilla que en los toros en la Maestranza o acudiendo a cualquier acto.

Bárbara Mirjan Aliende, hija única del empresario de origen libanés Javier Mirján y Lourdes Aliende, estudió en el King's College de Londres, habla varios idiomas, entre ellos el árabe, y tras pasar por varias experiencias laborales en el extranjero, trabajaba hasta hace unos meses como organizadora de eventos. Una tarea que dejó para centrarse en organizar su próxima boda en la capital hispalense.

Bárbara Mirjan, vestida de flamenca en la Feria de Sevilla GTRES

Quienes la conocen dicen que ella, además de ser muy discreta y no haber protagonizado ningún escándalo como los de algunas de las ex de su futuro marido, es una joven muy madura para su edad. Una cualidad que seguramente hace que los años de diferencia entre ambos nunca hayan sido un obstáculo para que su relación prospere.

Eso y que Bárbara mantiene una magnífica relación con su familia política y ha sido, en parte artífice, de la reconciliación entre su novio y su hermana Eugenia Martínez de Irujo. El pasado mes de agosto se les vio juntos en Sotogrande con sus respectivas parejas.

Sin embargo en la boda también habrá ausencias. Estarán el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, con el que Cayetano mantuvo algunos desencuentros en el pasado (sobre todo, tras la publicación de su biografía). Igual que el resto de la aristocrática familia, Fernando y Carlos, con sus respectivas mujeres, Sofia Palazuelo y Belén Corsini, que han sido madres de nuevo recientemente.

Los que faltan

Sin embargo no estarán Jacobo y Alfonso. El propio Cayetano confirmó a ABC que dos de sus hermanos faltarán. En en el caso de Jacobo le ha enviado una carta en la que disculpa su ausencia. En cuanto a Alfonso ha comunicado a su hermano que estará sólo en la iglesia pero no en el convite. Ni siquiera ha enviado un regalo, según confirmaba el novio.

La ceremonia será en Los Gitanos, la iglesia con la que la familia tiene un especial vínculo y en el que reposan las cenizas de Cayetana de Alba, fallecida en 2014. El santuario, en la calle Verónica de Sevilla, está además muy cerca del palacio favorito de la recordada duquesa. El novio entrará del brazo de su hija. Se espera que se vista con el uniforme rojo de maestrante que utilizó en su primera boda en Las Dueñas, mientras que el traje de la novia es, como suele ser en estos casos, el secreto mejor guardado. Se sabe que lo diseñará Navascués, la firma de Cristina Marínez-Pardo especializada en vestidos de corte clásico. Pero poco más.

Un viejo conocido y un banquete en Las Arroyuelas

El recuerdo de la Duquesa de Alba, con la que Cayetano tenía una relación especial, estará muy presente en la ceremonia, algo que no oculta el novio, que se considera el «favorito» de Cayetana.

El sacerdote que oficiará la boda es también un viejo conocido de la familia. Se trata de Ignacio Sánchez-Dalp, el conocido cura que oficia las bodas de la alta sociedad sevillana. El mismo que casó a Cayetana con Alfonso Díez en Sevilla en el año 2011 y que ha bautizado a varios de los bisnietos de la duquesa.

El banquete será en Las Arroyuelas, una impresionante finca de 1.500 hectáreas ubicada en Carmona que Cayetano recibió de su madre y en la que reside habitualmente. Un enclave que el propio novio definió en ABC como «el buque insignia de todo el patrimonio agrícola de la familia» en Sevilla y en la que el novio reside a la vez que explota las tierras en las que hay plantaciones de trigo, garbanzos, girasol o colza. La celebración tendrá lugar en interior de la finca, en el cortijo La Motilla, una construcción blanca de estilo andaluz que data del siglo XVI aunque fue totalmente reformada hace unos años.

Hasta esa emblemática finca se desplazarán familiares y amigos degustarán el menú que servirá Miguel Ángel, todo un clásico en el catering sevillano que hace sólo unos meses celebró sus treinta años en el sector. Será un almuerzo en el que, como es habitual en los servicios del conocido hostelero, primará la cocina con un marcado sello andaluz. No faltará el jamón entre los aperitivos además de carne y pescado. Habrá barra libre y luego recena y música con actuaciones incluidas para animar la velada.

Se esperan más de 300 invitados entre los que no estará, obviamente la primera mujer, la mexicana Genoveva Casanova. Se encuentra ya a miles de kilómetros ya que, que pese a la buena relación que ambos mantienen, ha cruzado el charco y se ha vuelto a su tierra.

Los novios que además del clásico tarjetón han enviado invitaciones virtuales incluyen en ella la lista de boda, en la que hay regalos para todos los bolsillos. Desde manteles o servilletas por 150 euros, una cómoda del siglo XVIII o lo mas caro, un armario de 28.000 euros. Y también aceptan aportaciones para la luna de miel, cuyo destino sigue siendo una incógnita.

Un enlace que atraerá todas las miradas, pero manteniendo la esencia andaluza: iglesia y Cristo sevillano, un sacerdote cercano a la familia, y una celebración donde la gastronomía y tradición se entrelazan con elegancia. Una boda mediática con sello puramente sevillano.