El PSOE culpa a la Junta de Andalucía de no activar el aviso rojo por la lluvia en Sevilla cuando es competencia de Aemet

La delegada de Bienestar Social, Juventud e Infancia del Ayuntamiento de La Rinconada, la socialista Minerva Calderón, ha criticado a la Junta de Andalucía por no haber activado el aviso rojo en la provincia de Sevilla por las intensas lluvias que cayeron ... el miércoles, cuando la competencia de los avisos es de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no del Ejecutivo andaluz.

Así lo ha manifestado a través de la red social X Calderón, que forma parte del equipo de gobierno de Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla y de los socialistas de la provincia: «La Junta de Andalucía debería haber activado el nivel rojo en la provincia de Sevilla. Y de este burro no me baja nadie. Esto se podría haber evitado, y lo sabes, Juanma Moreno«.

El PP de Sevilla ha salido al paso recordando que la competencia para establecer los avisos de uno u otro color corresponde a Aemet: «El sanchismo dispuesto a atacar al presidente Juanma Moreno sin ningún escrúpulo usando la salud o la climatología«.

Por su parte, la propia Aemet explicó en la jornada del miércoles en un hilo el porqué de los avisos activados para dicha jornada: «Las lluvias en la provincia de Sevilla han estado mayoritariamente dentro del umbral de los avisos naranjas, aunque muy puntualmente se haya podido alcanzar el umbral de aviso rojo. En estos casos, se comunica a Protección Civil la posibilidad de superar el umbral«, añadiendo además que »en días como hoy, con borrascas pequeñas pero con un gran potencial de adversidad, la vigilancia de la situación meteorológica por nuestro equipo de meteorólogos/as cobra una importancia fundamental«.

Si bien el sistema de avisos meteorológicos es competencia estatal, sí que estaba en la mano del Gobierno andaluz otra de las críticas de la concejala socialista: la suspensión de toda actividad, como se decidió el pasado año tras la tragedia de la dana de Valencia.