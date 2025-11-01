Duelo final en la Universidad de Sevilla entre la favorita del claustro y el de los alumnos

La Universidad de Sevilla se prepara para la segunda vuelta de sus elecciones a rector el próximo 10 de noviembre en la que se decidirá quién será la cabeza visible de la institución en los años venideros. El duelo final será ... protagonizado por Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez, o lo que es lo mismo, la favorita del claustro y el de los alumnos.

Es el panorama que ha deparado la primera vuelta de las elecciones. La candidata más votada fue la exvicerrectora Carmen Vargas, que obtuvo el 26,62%de los votos; por su parte el decano de Odontología, José Luis Gutiérrez recibió el 21,96%, que se quedó muy cerca de la tercera candidatura más votada, la de Ana López que obtuvo el 20,49%.

La diferencia con los otros tres aspirantes a rector fue mayor: Pastora Moreno consiguió el 9,47%, Ángeles Gallego el 8,79%, Alfonso Castro obtuvo el 7,48% y Felipe Rosa el 2,51% de los votos ponderados. Por su parte, el porcentaje de los votos blancos fue de 2,88 %. Unas elecciones que pese a ser las primeras por sufragio universal ponderado en sus más de 500 años de historia, sólo obtuvieron un 15% de participación estudiantil.

Ahora que el futuro de la Hispalense está entre dos aspirantes habrá que ver cómo se reparten los votos que en la primera vuelta fueron a otros candidatos con ideas muy diferenciadas. ¿Habrá traspaso de apoyos a Carmen Vargas por parte de sus compañeros del equipo de Castro como son Manuel Felipe Rosa y Ana López? ¿Será capaz Gutiérrez de captar el respaldo de quienes quieren romper con la línea más próxima al rector?

Carmen Vargas

La que fuera vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización de Miguel Ángel Castro, se postula desde el inicio de la campaña electoral como la opción que más continúa en la línea anterior gestión de esta histórica institución. «Parece que ahora todo lo que se ha hecho en la universidad es malo«, como señaló a ABC, postura con la que se muestra en desacuerdo. Entre sus propuestas está la de trabajar en el relevo generacional, renovar la enseñanza que se adapten a las metodologías que requieren los estudiantes actuales así como trabajar en la digitalización. Además de crear una oficina de captación de fondos estratégicos institucionales dedicada a solicitar fondos, un plan de subvenciones, así como destinar recursos propios para llegar a un 35% de financiación desde el 27% que existe actualmente.

Ante el éxodo de profesores que sufrirá la universidad en los próximos años debido a las jubilaciones de muchos de sus docentes que encaran ya la década de los sesenta aboga por la captación de talento joven. «Tenemos un plan de captación de talento postdoctoral que ya está funcionando en la Universidad de Sevilla y en el que nos estamos trayendo investigadores de prestigio que tienen ahora mismo contrato Ramón y Cajal o Juan de la Cierva», explica Vargas que ve también ve crucial incrementar los estudiantes de doctorado en la U.S. Asimismo señala la extensa burocracia que «abruma» al personal docente. Defiende el puesto en el que se encuentra actualmente la US, en el rango de las 400-500 de las 25.000 universidades que hay en el mundo, así como las políticas de promoción de personal y la internalización así como los programas de movilidad actual y el catálogo de dobles titulaciones internacionales.

José Luis Gutiérrez

La propuesta del decano de odontología aboga más por una Universidad de Sevilla menos jerárquica, con una estructura de poder «más horizontal»; El cambio «que la inmensa mayoría de la comunidad universitaria está reclamando», declaró a este periódico. Para lograrlo Gutiérrez señala a la necesidad de «participación masiva de la comunidad universitaria» con la que darle la vuelta a la universidad. Una comunidad universitaria que dice estar «desmotivada y con desapego». Al igual que su adversaria reconoce que la burocracia actual «axfisia» y dificulta las tareas académicas. Desde su punto de vista la Universidad de Sevilla tiene que mejorar su posición de liderazgo mediante acuerdos de entrada y salida tanto de estudiantes como personal docente investigador con las instituciones de máxima referencia. También apuesta por el aprobado por compensación cuando al estudiante le quede una única asignatura, como está ocurriendo en otras universidades españolas. Al igual que apostar por el sufragio universal ponderado en vez de las votaciones por asentimiento en el claustro, dinámica que se utiliza en la mayoría de los acuerdos.

La US ha fijado en el calendario los días 6 y 7 de noviembre tanto para el desarrollo de la campaña electoral como para el voto anticipado. El lunes 10 de noviembre se celebrará la segunda votación, también en horario de 9 a 20 horas, y en esa misma jornada se conocerán los resultados provisionales. En esta segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos.