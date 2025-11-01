Suscríbete a
Duelo final en la Universidad de Sevilla entre la favorita del claustro y el de los alumnos

Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez se enfrentarán en la segunda vuelta el próximo 10 de noviembre tras ser los más votados el pasado jueves

José Luis Gutiérrez: «No soy el candidato del PSOE, eso es un bulo interesado»

Carmen Vargas: «El cambio por el cambio no es buen argumento, también se puede cambiar a peor»

José Luis Gutiérrez y Carmen Vargas, en el debate celebrado con el resto de aspirantes
Cristina Rubio

La Universidad de Sevilla se prepara para la segunda vuelta de sus elecciones a rector el próximo 10 de noviembre en la que se decidirá quién será la cabeza visible de la institución en los años venideros. El duelo final será ... protagonizado por Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez, o lo que es lo mismo, la favorita del claustro y el de los alumnos.

