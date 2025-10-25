Carmen Vargas: «El cambio por el cambio no es buen argumento, también se puede cambiar a peor»

Las voces autorizadas del panorama universitario sitúan a Carmen Vargas como la opción más continuista de la gestión llevada a cabo por Miguel Ángel Castro de la Universidad de Sevilla. La candidata, que fue vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización, duda de los ... que prometen el cambio total en la forma de llevar esta histórica institución, por su inexperiencia y falta de conocimiento de la gobernabilidad en la US. Su mensaje se centra en la transformación y en un paso hacia la agilización de los trámites.

-¿No cree que el debate del jueves tuvo de todo menos debate?

-Creo que la moderadora lo tuvo muy difícil para organizar un debate a siete bandas. Había algunos candidatos que teníamos una actitud más hacia dar a conocer nuestro programa y preguntar por los programas de los demás. Y quedó en evidencia las personas que respondíamos, mientras que otros no. Otros fueron más con una actitud de ir a atacar al resto. Son todas estrategias respetables y será la comunidad universitaria la que finalmente decida.

-A usted la tachan como la más continuista de la gestión de Miguel Ángel Castro.

-Estoy acostumbrada a que la gente que tiene por bandera la palabra cambio utilice la palabra continuista, como si solamente hubiese un binomio continuistas versus cambio. ¿Dónde está el continuismo? Veo candidaturas que promueven el cambio y tienen en su equipo gente del rector actual, también que pertenecen o han pertenecido a equipos de rectores anteriores. Creo que no debemos hablar de dos opciones como si fueran radicalmente opuestas. El cambio por el cambio no es un buen argumento, ya que el cambio no siempre es bueno, también se puede cambiar a peor.

-¿Cómo lo llamaríamos entonces?

-Nosotros abogamos por la palabra transformación. Conozco la universidad desde dentro, tengo una amplia experiencia, la tengo en mi cabeza y conozco muy bien las cosas que se han hecho que, por cierto, se han hecho muchas cosas y muy buenas en los últimos años en la universidad. Parece que ahora todo lo que se ha hecho en la universidad es malo y no estoy de acuerdo.

-Dígame.

-Las políticas de promoción de personal, eso es una de ellas. Las cuestiones relacionadas con la internacionalización, a la que se le ha dado un impulso importantísimo. Estamos entre las primeras universidades del mundo en los rankings, aunque hay gente que no está contenta con que estemos en el rango 400-500 de las 25.000 universidades que hay en el mundo. También tenemos un índice de dobles titulaciones internacionales enorme y una movilidad que está ahora mismo entre las dos primeras en España.

-¿Y las cosas malas?

-Tenemos una burocracia enorme, que abruma especialmente al PDI. Necesitamos trabajar en el relevo generacional, también renovar la enseñanza porque los estudiantes ya requieren otras metodologías, trabajar en la digitalización... Son retos que debemos transformar en oportunidades con el potencial que tiene la US.

-La mayoría de candidatos hablan de unas cuentas desastrosas, ¿qué valoración hace usted?

-Las cuentas son claras, miden cómo se ha liquidado el presupuesto corroborado por un informe de auditoría que tiene que es positivo. El problema es que la Universidad de Sevilla está sufriendo una disminución de sus remanentes, que es una consecuencia directa de que las universidades españolas están infrafinanciadas.

-También deben mejorar los ingresos en la US.

-Nosotros abogamos por pasar de un 27% de financiación a un 35%. Y para eso tenemos medidas específicas como un plan de subvenciones y recursos propios, una oficina de captación de fondos estratégicos institucionales que va a estar formada por personal técnico altamente especializado y que se va a dedicar exclusivamente a solicitar fondos. No estoy de acuerdo con que nosotros estemos en déficit, sino que no tenemos financiación.

-Le han afeado que en los primeros siete meses de 2024 gastó más de 43.000 € en viajes a Brasil, Reino Unido, China, Perú... siendo usted responsable de este vicerrectorado de internacionalización. ¿Qué valoración hace?

-Aquel que diga que la internacionalización se puede hacer sentada en su despacho no sabe lo que es trabajar en la internacionalización de la Universidad de Sevilla. Para hacer alianzas y acuerdos tienes que ir allí. Y no sólo yo, sino delegaciones donde van personas que juegan un papel estratégico en ese apartado correspondiente. Para estar en los ranking tienes que estar hablando con los representantes institucionales, creando alianzas, incrementando la producción científica de la Universidad de Sevilla, etcétera. Para buscar la internacionalización hay que viajar.

-¿Qué opina de la universidad privada?

-Mire, yo soy hija de comerciantes y estudié en la Universidad de Sevilla gracias a que existía una universidad pública sin la que habría podido estudiar en la universidad. Soy la primera universitaria de mi familia y soy una firme defensora de la universidad pública, que es el ascenso social que garantiza la igualdad de oportunidades. No tengo nada en contra de la universidad privada, hay algunas de ellas insertadas en el tejido universitario español desde hace muchísimos años y que están funcionando bien. A mí lo que me gustaría es que las personas que nos gobiernan pongan los mismos criterios y utilicen las mismas varas de medir, independientemente de que sean públicas o privadas, a la hora de autorizar una universidad u otra o un título universitario u otro.

-¿Cómo tienen previsto afrontar las jubilaciones masivas de la generación del babyboom?

-Pues tenemos que incrementar los estudiantes de doctorado de nuestra universidad, especialmente en algunas áreas donde todavía no llenamos los programas de doctorado. Tenemos un plan de captación de talento postdoctoral que ya está funcionando en la Universidad de Sevilla y en el que nos estamos trayendo investigadores de prestigio que tienen ahora mismo contrato Ramón y Cajal o Juan de la Cierva. Los investigadores tienen que contribuir al relevo generacional el profesorado temporal hemos de dotarle de un plan de estabilidad. La cantera está, así que tenemos que afrontar un plan de relevo generacional ordenado e ir actuando poco a poco a medida que se van jubilando.