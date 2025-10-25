Suscríbete a
ABC Premium

Carmen Vargas: «El cambio por el cambio no es buen argumento, también se puede cambiar a peor»

La que fuera vicerrectora de internacionalización con Miguel Ángel Castro desconfía de los que ofrecen una renovación sin conocimiento o experiencia, y habla de «transformación»

Carmen Vargas, durante su comparecencia en el debate electoral de candidatos de la US
Carmen Vargas, durante su comparecencia en el debate electoral de candidatos de la US Manuel olmedo
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las voces autorizadas del panorama universitario sitúan a Carmen Vargas como la opción más continuista de la gestión llevada a cabo por Miguel Ángel Castro de la Universidad de Sevilla. La candidata, que fue vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización, duda de los ... que prometen el cambio total en la forma de llevar esta histórica institución, por su inexperiencia y falta de conocimiento de la gobernabilidad en la US. Su mensaje se centra en la transformación y en un paso hacia la agilización de los trámites.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app