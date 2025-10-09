Suscríbete a
ABC Premium

José Luis Gutiérrez: «No soy el candidato del PSOE, eso es un bulo interesado»

El decano de Odontología se presenta a las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla con la intención de renovar la institución y se desvincula de su etapa profesional con María Jesús Montero

José Luis Gutiérrez, candidato a rector de la US
José Luis Gutiérrez, candidato a rector de la US Raúl Doblado
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

José Luis Gutiérrez, es un hombre de habla pausada, trato afable y facilidad de palabra. Llega a las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla con la intención de insuflar aire fresco, repartir el liderazgo y renovar una de las instituciones más ... importantes de la ciudad. En su bagaje está su labor como docente -es Decano de Odontología-, su carrera profesional en el ámbito médico y en la gestión, donde estuvo al frente del Servicio Andaluz de Salud en una consejería cuya titular era María Jesús Montero. Eso le ha supuesto una etiqueta de candidato respaldado por el PSOE con la que no se siente identificado y lucha por desterrar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app