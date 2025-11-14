Suscríbete a
A prisión el acusado de la muerte del joven sevillano en El Puerto tras salir de una discoteca

El varón, de 40 años, cometió presuntamente un robo con violencia tras golpearle en la cabeza y fue captado por las cámaras de un banco sacando dinero de la víctima

S. L.

Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de homicidio y robo con violencia tras la muerte de un joven sevillano en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María tras haber ... salido de una discoteca y ser encontrado en el Parque Calderón con un fuerte golpe en la cabeza. El joven tenía 25 años y era vecino del barrio nazareno de Montequinto. El detenido ha ingresado en prisión provisional.

