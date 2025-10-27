Suscríbete a
Muere un joven sevillano agredido en una discoteca de El Puerto de Santa María

La Policía Nacional está investigando la reyerta entre jóvenes en la que se encuadra la agresión sufrida por la víctima mortal del crimen

A prisión el primer detenido por el asesinato de Dos Hermanas

Detenido el hombre atrincherado en Brenes como autor del crimen de Dos Hermanas y decomisada la pistola usada en los hechos

Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Nuevo crimen con relación a Sevilla, que acumula una prolongada racha de muertes violentas. En esta ocasión se trata del fallecimiento de un joven de unos 25 años de edad y residente en Sevilla, vecino del barrio nazareno de Montequinto según algunas fuentes, ... tras ser víctima de una grave agresión en el marco de una pelea acontecida este último fin de semana en una discoteca de El Puerto de Santa María.

