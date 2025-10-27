Muere un joven sevillano agredido en una discoteca de El Puerto de Santa María

Nuevo crimen con relación a Sevilla, que acumula una prolongada racha de muertes violentas. En esta ocasión se trata del fallecimiento de un joven de unos 25 años de edad y residente en Sevilla, vecino del barrio nazareno de Montequinto según algunas fuentes, ... tras ser víctima de una grave agresión en el marco de una pelea acontecida este último fin de semana en una discoteca de El Puerto de Santa María.

Según han informado a este periódico fuentes de la Policía Nacional, los hechos habrían acontecido este pasado fin de semana en las inmediaciones de una discoteca de El Puerto de Santa María, donde se habría suscitado una pelea entre jóvenes, fruto de la cual un varón de 25 años y vecino de la provincia de Sevilla habría sido ingresado en un centro hospitalario como consecuencia de la gravedad de sus lesiones.

La víctima fue derivada en un primer momento al Hospital de Puerto Real, siendo más tarde trasladado a un centro hospitalario de Sevilla en coma debido a las heridas sufridas, según concreta Europa Press.

Los hechos comenzaron a ser investigados por la Policía Local de El Puerto de Santa María, toda vez que finalmente ha fallecido en el hospital el mencionado joven víctima de una grave agresión.

Es por ello que se ha hecho cargo del asunto la Policía Judicial de la Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de la Policía Nacional, que ya está investigando el caso, para identificar y arrestar al autor o autores de los hechos.