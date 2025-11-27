Suscríbete a
El precedente de la Policía Local de Granada: una juez tumbó las horas extra que firmó la alcaldesa por decreto

A José Luis Sanz sólo le queda esa vía para definir los servicios extraordinarios de los agentes en esta Navidad, pero los sindicatos estudian acudir a los tribunales como ya hicieran en la capital nazarí

Protesta de los sindicatos de la Policía Local en el Pleno de ayer en el Ayuntamiento de Sevilla
Protesta de los sindicatos de la Policía Local en el Pleno de ayer en el Ayuntamiento de Sevilla MANUEL OLMEDO
Mario Daza

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tendrá que recurrir a la vía del decreto para imponer a la Policía Local las productividades del Plan de Navidad de este año. Es la única salida que le ha quedado a su gobierno para planificar las ... horas extra de los agentes durante las fiestas, después de que ayer el Pleno tumbara su propuesta para consignar 5,6 millones de euros de cara al abono de estos costes. Toda la oposición, incluido el PSOE con el exalcalde Muñoz a la cabeza, y hasta Vox, su socio preferente hasta ahora, rechazaron el planteamiento y abocaron al regidor hispalense a tener que decantarse por esta alternativa inédita en el Ayuntamiento.

