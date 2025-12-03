La Policía Local de Sevilla prepara un plante masivo el día de la Cabalgata de Reyes

El boicot promovido en el seno de la plantilla de la Policía Local al Plan de Navidad diseñado por la Jefatura, por el desencuentro entre los sindicatos y el Ayuntamiento en las horas extra de los agentes, tiene visos de alcanzar a la tradicional ... Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo, un evento auténticamente multitudinario. Se trata, además, de un acontecimiento especialmente reconocido por su significado y expresión popular, pues además de ser una de las fiestas mayores de la ciudad, está declarado como bien de interés cultural (BIC) y como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

En concreto, y según ha podido conocer este periódico, entre la plantilla está circulando el planteamiento de recurrir a los días de asuntos propios que corresponden a cada agente, pues al comenzar el año cada uno de ellos lo hace con la totalidad de esos días disponibles, para promover una esquiva masiva a la participación en el dispositivo especial de prevención y tráfico con motivo de la gran Cabalgata del Ateneo de la tarde del 5 de enero.

Este año, como es sabido, la Cabalgata contará con la particularidad de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, encarnará en esta edición al Rey Baltasar; mientras Iván Bohórquez Domecq hará lo propio como Rey Melchor y Juan Ignacio Zafra Becerra como Rey Gaspar.

Este planteamiento estaría siendo promovido entre los agentes, después de que Asisa, empresa encargada de la asistencia sanitaria complementaria a la plantilla del Ayuntamiento hispalense, apartase de dicho servicio a un facultativo por concentrar hasta 290 de las 605 justificaciones o partes de 'días malosos' o incapacidades temporales sin baja laboral, es decir, sin dejar de cobrar, presentadas desde enero por los agentes de la Policía Local.

La empresa ha optado por apartarle de este servicio al considerar anómalo que el citado médico aglutine el 47 por ciento de las justificaciones solicitadas por los agentes.

Ahora, al comenzar el nuevo año 2026, el conjunto de la plantilla tendría el contador «a cero» en conceptos laborales como los días de asuntos propios, uno de los recursos que habrían sido supuestamente planteados a la hora de impulsar una ausencia masiva de los efectivos de cara a la tarde del 5 de enero, señalada por la celebración del cortejo real.

En la última edición, la de enero de este año, el dispositivo especial de la Policía Local para la Cabalgata de Reyes magos estaba compuesto por 196 efectivos, un cuatro por ciento más que en la ocasión anterior. Contó con 96 vehículos, entre patrulleros y todoterrenos, y 80 motocicletas.

Y es que este dispositivo incluye aspectos como el control del tráfico y de los espacios cercanos al recorrido de la cabalgata para garantizar la seguridad exterior del evento, la escolta de los operarios de Lipasam encargados de retirar los residuos asociados al evento y la intervención ante cualquier eventualidad que así lo requiera, entre otros aspectos.

Porque la Cabalgata de Reyes del Ateneo de Sevilla, una de las fiestas mayores de la ciudad, constituye un evento mastodóntico en lo que a movilización e impacto se refiere. No en vano, cuenta con más de 30 carrozas, la participación de más de 3.000 personas en el cortejo y una comitiva que en línea, supera el kilómetro de extensión para un recorrido de cerca de diez kilómetros, al que asisten miles y miles de personas con especial protagonismo de los niños, claro está.

El planteamiento de hacer peligrar el dispositivo especial para esta tarde grande del calendario de Sevilla y además de tantas y tantas familias supondría así poner en jaque uno de los momentos en los que la ciudad se la juega, tanto en términos de organización como de imagen y de sentimiento colectivo.

De momento, en cualquier caso, pesa el nivel uno del Plan Municipal de Emergencia, decretado por el alcalde, José Luis Sanz, con la obligación de los agentes activos de participar en los servicios especiales en los que sean incluidos, una medida que han recurrido los sindicatos de la plantilla por la vía Contencioso Administrativa, bajo la premisa de que no hay una urgencia «real» y considerar que vulnera derechos fundamentales, al imponer unilateralmente condiciones de trabajo y eludir la negociación colectiva.