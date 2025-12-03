Suscríbete a
La Policía Local de Sevilla prepara un plante masivo el día de la Cabalgata de Reyes

En el seno de la plantilla se habría invitado a recurrir a días de asuntos propios para no participar en el dispositivo especial del cortejo real, momento crítico por lo multitudinario del evento en el que participa Juanma Moreno como rey Baltasar

La Policía Nacional usará furgones para los cortes del traslado de los hinchas del Betis ante la falta de agentes locales que regulen el tráfico

Un mismo médico firma las bajas masivas de los policías locales en Sevilla

Imagen de la última edición de la cabalgata de Reyes del Ateneo MANUEL OLMEDO
Fernando Barroso Vargas

El boicot promovido en el seno de la plantilla de la Policía Local al Plan de Navidad diseñado por la Jefatura, por el desencuentro entre los sindicatos y el Ayuntamiento en las horas extra de los agentes, tiene visos de alcanzar a la tradicional ... Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo, un evento auténticamente multitudinario. Se trata, además, de un acontecimiento especialmente reconocido por su significado y expresión popular, pues además de ser una de las fiestas mayores de la ciudad, está declarado como bien de interés cultural (BIC) y como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

