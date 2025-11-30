La Policía Nacional usará furgones para los cortes del traslado de los hinchas del Betis ante la falta de agentes locales que regulen el tráfico

El boicot de la plantilla de la Policía Local de Sevilla al plan de seguridad diseñado por la Jefatura del cuerpo para la Navidad, con la obligatoriedad de cumplir los turnos pese a la falta de acuerdo sobre los mismos al regir el nivel ... uno del Plan Local de Emergencias, activado por el propio alcalde, José Luis Sanz, está deparando situaciones como poco llamativas.

Y es que ante las ausencias masivas de agentes asignados a los servicios especiales, con unas 190 inasistencias este pasado sábado y 131 este mismo domingo; la Policía Nacional está adaptando su dispositivo para el derbi previsto para esta tarde entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Al detalle, en la habitual escolta de los ultras del Betis desde el estadio Benito Villamarín hasta el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ante la posibilidad de que la Policía Local no cuente con suficientes efectivos para los cortes de tráfico necesarios para dicha operación de traslado por las calles de la ciudad; la Policía Nacional ha resuelto recurrir a sus furgones para bloquear las intersecciones y asegurar así el tránsito de la comitiva de hinchas, según han indicado fuentes próximas al dispositivo.

Eso sí, las mismas fuentes precisan que los agentes de la Policía Nacional en ningún momento se ocuparán de la regulación como tal del tráfico, tarea que por ley está encomendada a los cuerpos de Policía Local.

Estas ausencias masivas de los agentes acontecen cuando el Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, había activado el nivel uno de su Plan de Emergencias, con la obligación de los agentes de la Policía Local de asumir los turnos especiales y estar disponibles en cualquier momento para dar cobertura a los operativos extraordinarios de Navidad, frente al carácter voluntario de la adhesión a tales turnos antes de que rigiese dicha herramienta extraordinaria.

Antes de estas ausencias masivas a los turnos especiales del plan municipal de seguridad con motivo de la Navidad, basados en las obligaciones implícitas para los agentes por la activación del nivel uno del Plan de Emergencias, pesaba como es sabido la prolongada falta de acuerdo entre el Gobierno local y los representantes sindicales de la plantilla policial, para las productividades a cobrar por los efectivos por sus servicios adicionales precisamente para estos dispositivos navideños.

Según el Ayuntamiento de Sevilla, los agentes que no hayan cumplido con el turno asignado tienen la obligación de acreditar formalmente una baja médica, porque en caso contrario, se enfrentarían a la apertura de un expediente disciplinario, pues recordemos que la activación del nivel uno del Plan Municipal de Emergencia les obligaba a participar de los servicios extraordinarios fijados por la Jefatura.

El sindicato CSIF defendía de su lado que aunque la Jefatura publicó el pasado viernes un listado de los agentes asignados obligatoriamente al turno especial, la medida no les fue «decretada personalmente» a cada uno de los agentes en cuestión, avisando de que la orden del cuerpo de Policía Local donde fue publicada dicha relación de efectivos sólo es accesible desde los equipos informáticos del Ayuntamiento, que según esta fuerza sindical «no ha previsto un mecanismo» eficaz de comunicación a estos funcionarios, para el caso de los que no estuviesen activos esta anterior jornada.

El Sindicato de Policía Local de Sevilla (SPLS), por su parte, ha recurrido por lo Contencioso-Administrativo el Plan de Emergencia por «posible vulneración de derechos fundamentales en la imposición unilateral de condiciones de trabajo mediante la utilización del Plan de Emergencias Municipal», al eludir deliberadamente los cauces legales de la negociación colectiva.