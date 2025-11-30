Suscríbete a
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la última hora del encuentro

La Policía Nacional usará furgones para los cortes del traslado de los hinchas del Betis ante la falta de agentes locales que regulen el tráfico

Los agentes de la Policía Nacional no se ocuparán no obstante en ningún momento de regular la circulación

El boicot de la Policía Local deja bajo mínimos el plan de seguridad de la Navidad en Sevilla

El boicot de la Policía Local al Plan de Navidad suma 130 ausencias más en el turno nocturno y el matinal del domingo

Furgón policial en la sede de `Blas Infante
Fernando Barroso Vargas

El boicot de la plantilla de la Policía Local de Sevilla al plan de seguridad diseñado por la Jefatura del cuerpo para la Navidad, con la obligatoriedad de cumplir los turnos pese a la falta de acuerdo sobre los mismos al regir el nivel ... uno del Plan Local de Emergencias, activado por el propio alcalde, José Luis Sanz, está deparando situaciones como poco llamativas.

