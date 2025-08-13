El piso de 140 metros cuadrados en Sevilla con vistas al Guadalquivir que puedes comprar con una rebaja de 300.000 euros

Vistas al Guadalquivir desde el piso de 140 metros cuadrados que puedes comprar con una rebaja de 300.000 euros

En Sevilla, los precios de la vivienda siguen subiendo y la oferta es cada vez más limitada. De hecho, en este 2025, apenas hay barrios donde el coste para comprar haya bajado, y en la mayoría de zonas el metro cuadrado está casi inaccesible para la mayoría de personas. Con lo cual, esta situación deja poco margen para encontrar buenas oportunidades.

Por eso, cuando aparece una rebaja importante, merece la pena actuar rápido. Es lo que ocurre con un piso de 140 metros cuadrados con vistas al Guadalquivir que se vende con 300.000 euros de descuento sobre su precio real. Un caso poco frecuente en el mercado actual de la capital hispalense.

Así es el piso de 140 metros cuadrados rebajado en Sevilla con vistas al Guadalquivir

La vivienda está en el distrito Macarena, en la calle Torneo. Se encuentra en una quinta planta exterior con ascensor, y cuenta con 140 m² distribuidos en tres dormitorios. Incluye plaza de garaje, piscina comunitaria y unas vistas abiertas al río Guadalquivir. Su ubicación, a quince minutos a pie del centro y con todo tipo de servicios y transporte público cerca, convierte este inmueble es una oportunidad muy atractivo. Es más, su pecio de venta es de 312.000 euros, muy por debajo de los alrededor de 600.000 euros que podría alcanzar en el mercado.

La clave de este importante descuento está en que se vende la nuda propiedad. Tal y como se indica en el anuncio publicado en Idealista, el actual propietario, un hombre de 73 años, conservará el usufructo vitalicio, por lo que el comprador no podrá ocupar la vivienda hasta que este derecho finalice. Se trata, pues, de una operación pensada para inversores, sin opción de financiación hipotecaria, que permite adquirir el piso con casi un 50% de rebaja y sin gastos de mantenimiento ni gestiones adicionales.

