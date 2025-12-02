Suscríbete a
Piden 20 de cárcel para los dos jóvenes acusados del asesinato de Reda en el barrio sevillano de Santa Clara

El apuñalamiento mortal tuvo lugar en una pelea entre dos pandillas de Los Pajaritos en la confluencia de las calles Macedonia, Villas de Cuba y Carabela Santa María

Uno de los detenidos por el asesinato de Reda en los juzgados del Prado Europa press
Jesús Díaz

Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 23 de enero en la Audiencia Provincial de Sevilla a los dos jóvenes de 18 años acusados del crimen de Reda, el joven de 21 años y de origen marroquí apuñalado mortalmente la mañana ... de 3 de marzo de 2024 en el barrio de Santa Clara de la capital hispalense, hechos por los que la Fiscalía reclama veinte años de cárcel para cada uno de ellos.

