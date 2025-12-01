Suscríbete a
arte solidario

Pepe Yáñez llena de color la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen Macarena

El artista ha pintado unos murales dentro del proyecto 'Todas las mentes son mágicas'

Pepe Yáñez rinde un homenaje plástico al arte cabal con la exposición 'Exvotos flamencos' en Sevilla

Pepe Yáñez junto una parte del mural que ha pintado en el Hospital Virgen Macarena
Pepe Yáñez junto una parte del mural que ha pintado en el Hospital Virgen Macarena abc
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

El artista Pepe Yáñez lleva muchos años comprometido con los hospitales sevillanos, ya que ha realizado distintos murales en el Virgen del Rocío y el Valme. Y ahora se acaba de estrenar en el Virgen Macarena con el proyecto 'Todas las mentes ... son mágicas', un mural que ha realizado en la Unidad de Salud Mental y que ha pintado sobre dos pasillos de unos quince metros de longitud cada uno que confluyen en el comedor, espacio que también ha sido decorado con dos piezas pictóricas.

