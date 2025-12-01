Pepe Yáñez llena de color la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen Macarena

El artista Pepe Yáñez lleva muchos años comprometido con los hospitales sevillanos, ya que ha realizado distintos murales en el Virgen del Rocío y el Valme. Y ahora se acaba de estrenar en el Virgen Macarena con el proyecto 'Todas las mentes ... son mágicas', un mural que ha realizado en la Unidad de Salud Mental y que ha pintado sobre dos pasillos de unos quince metros de longitud cada uno que confluyen en el comedor, espacio que también ha sido decorado con dos piezas pictóricas.

Comenta este pintor sevillano que el proyecto del Hospital Macarena ha sido seleccionado a raíz de la convocatoria Support My Cause 2025 de Coca-Cola. Yáñez ya había trabajado en una serie de murales que inició en la Unidad de Salud Mental del Virgen del Rocío y que luego continuó en Valme.

Dice el creador que «intento siempre narrar en mis murales y crear una energía positiva», de ahí que sus trabajos se puedan ver en sitios tan dispares como el Centro Penitenciario Sevilla 1, lugar donde colaboraron los internos. También estas pinturas se pueden ver en distintos colegios en los que han participado los estudiantes. Por eso, en el caso de 'Todas las mentes son mágicas' se han implicado también internos de Salud Mental, sanitarios y voluntarios de Coca-Cola. «Ha sido uno de los proyectos más emotivos que he hecho porque la salud mental es una enfermedad que hay que tratar como otra cualquiera. En general se entra con una idea equivocada en la Unidad de Salud Mental, de ahí que quiera destacar la vocación de los médicos y sanitarios porque es brutal», asegura Yáñez.

Este proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con la Fundación Retos Azules, una entidad que busca mejorar la calidad de vida de menores y familias vulnerables mediante apoyo material y emocional, e implicar a la sociedad en la solución de sus problemas.

Tanto las pinturas murales que adornan los dos pasillos que confluyen en la zona del comedor como las dos piezas que se han realizado sobre este último espacio están realizadas con una técnica combinada de pintura plástica y spray. El artista destaca que en los hospitales la pintura plástica tiene una base vinílica. «He tratado aproximadamente una semana. Por las mañanas tenía ayudándome al personal del voluntariado de Coca-Cola y por las tardes yo hacía la parte profesional. El voluntariado y los sanitarios han pintado los fondos y algunas personas con aptitudes artísticas han pintado también algunas hojas», comenta este creador.

En cuanto al título del proyecto, 'Todas las mentes son mágicas', «resume la intención creativa del mural. Ves que la magia es algo innato, aunque luego no se desarrolle porque las circunstancias de la vida te puedan llevar a otro sitio», afirma Pepe Yáñez, quien añade que «a través de un mural se pueden canalizar momentos de dificultad y a partir de ahí pueden brotar elementos de magia».

En estas pinturas son muy simbólicas las figuras humanas que aparecen. De hecho, el artista ha empleado el recurso de la silueta. «Uso el hecho humano sin diferenciar sexo ni colores. La figura como silueta me permite un elemento que da ritmo a la pared». Al final los colores transforman y humanizan el espacio. «El mural debe crear calma y tranquilidad en los pacientes, sanitarios y familiares. Hay teorías sobre cómo los colores influyen en los estados de ánimo. Cuando pintas un mural con equilibrio, composición y una paleta adecuada, el espacio se abre y la gente te dice: 'Esto es otro sitio», dice Yáñez, quien recuerda con cariño que aunque un paciente no pudo participar en el mural, un día comenzó a acariciar un árbol que estaba pintado. «Yo trabajo también mucho el símbolo de la ventana. Hago pequeñas ventanas abiertas que se van repitiendo. Todo esto contribuye a cambiar las estados de ánimo de las personas».

Nuevos proyectos

Adelanta este pintor que ya se han confirmado los dos nuevos proyectos que va a hacer de 'Todas las mentes son mágicas'. Se trata de sendas intervenciones murales con Retos Azules, una en el Colegio de Educación Especial de la Ciudad de San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, y la otra en las unidades de Urgencias y Cirugía Pediátrica del Hospital Virgen Macarena. El proyecto ha sido seleccionado dentro de la convocatoria de 'Matchfunding Donax2. Salud Mental', de la Fundación Triodos, dirigida a apoyar a organizaciones que trabajan en la promoción de la salud mental a través de un crowfunding que ya está activo.

Igualmente Pepe Yáñez regresará en 2026 a Camerún tras pintar el pasado mes de junio un mural en un colegio y hará también para el año que viene nuevos proyectos de murales en centros educativos de las comunidades Ashaninka y Yanesha de la selva central del Perú.