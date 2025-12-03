Patrimonio aprueba la construcción de un hotel en el edificio del antiguo cine Florida en Sevilla

El antiguo cine Florida de Sevilla encara por fin una nueva vida. Treinta años después de su cierre, tras un cambio de manos y después de haber pasado por un intento infructuoso de convertirlo en hotel en el año 2019, el edificio que se ... volvió a levantar en los años cuarenta, del que sólo se conserva su fachada protegida, cuenta ya con el visto bueno de Patrimonio para transformarse definitivamente en un establecimiento hotelero.

La Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura ha autorizado por unanimidad en su última reunión el proyecto básico y de ejecución de reforma del edificio situado en los números 29 y 31 de la calle Menéndez Pelayo y el 7 del callejón Nardo. La empresa encargada del proyecto, La Florida Hotel Grayma SLU, es una filial de Grayma Inversiones 5050, responsable de establecimientos como el que opera Ocean Drive en el edificio del antiguo hotel Ducal de la Encarnación.

El viejo cine Florida, cuya parcela tiene más de 1.500 metros cuadrados y admite una edificabilidad de 5.000, es un edificio regionalista de dos partes, una delantera que da a la calle y otra trasera, con una bóveda de uralita. Las normas urbanísticas permiten que mantenga cuatro plantas y otra retranqueada. Aunque el interior del edificio está demolido, se mantiene en pie su fachada, protegida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, por lo que no podrá ser alterada durante las obras.

Aunque el hotel consiguió licencia de obras de Urbanismo y luz verde de Patrimonio en 2019, el proyecto se había abandonado hasta ahora

El proyecto evaluado por Patrimonio no afecta negativamente a los valores del BIC de la muralla urbana, en cuyo trazado se encuentra, y cumple las determinaciones del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla, especialmente las de protección del paisaje urbano. La comprobación de la adecuación de las soluciones propuestas por las fichas de protección de las parcelas, además de la propuesta de colocación de placas fotovoltaicas en el ático hacia Menéndez Pelayo, se trasladó a la Gerencia de Urbanismo.

También se ha propuesto una intervención arqueológica consistente en sondeos, excavación en extensión y control arqueológico de los movimientos de tierra, que permitirá localizar los elementos patrimoniales cautelados. Desde Patrimonio se incide en que los resultados de dicha intervención podrán condicionar la viabilidad de la propuesta bajo rasante. De la misma se desprenderá la separación que deberá tener el sótano del edificio en su zona más cercana a la muralla. Las actividades ya realizadas en torno a la misma sin autorización correspondiente supondrán la realización de diligencias previas para determinar si se abre un expediente sancionador.

Espaldarazo definitivo al hotel

El visto bueno de Patrimonio para las obras en el antiguo cine Florida es determinante para sacar del cajón la rehabilitación del inmueble como proyecto turístico después de años de intentos de lanzar el proyecto que no han llegado a buen puerto. La familia propietaria del cine lo vendió en 2018 a la empresa Florynard. Esta ya proyectaba levantar allí un hotel de unas cien habitaciones, pidiéndose licencia de obras en noviembre de aquel año. Sin embargo, el edificio se traspasó el año siguiente a un family office andaluz, tal y como informó en su momento ABC.

Ese mismo año de 2019, Urbanismo concedió la licencia de obras y Patrimonio dio el visto bueno a la ejecución de un hotel de cuatro estrellas que iba a ser explotado por la cadena One Shot. Unos meses después llegó la pandemia. Por unos motivos u otros, la cosa quedó ahí y la empresa se desvinculó del proyecto, que nunca llegó a comenzar su desarrollo.

Ya este año, la nueva compañía interesada en lanzar el proyecto hotelero ha recibido una subvención de más de 1,8 millones de euros procedentes del Ministerio de Hacienda para el mismo dentro de los incentivos regionales concedidos a una serie de empresas andaluzas. Aunque por el momento no se saben más datos sobre el desarrollo hotelero que se construirá próximamente, este ha recibido el espaldarazo definitivo para que se ponga en marcha un proyecto que sacará del ostracismo este edificio de la Ronda Histórica justo tres décadas después.

Un cine histórico

El cine Florida fue todo un icono de la ciudad durante el siglo pasado. Reconstruido con 900 butacas en 1941 sobre un pequeño cine de los años veinte ante la afluencia masiva de público, fue de los más frecuentados durante la posguerra. En 1945 fue adquirido por el monopolio Jiménez Trujillo —cuyos herederos lo mantuvieron hasta 2018—, derribándolo y volviéndolo a levantar, siendo el arquitecto de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián, Rodrigo Medina Benjumea, quien se encargó de las obras. En los años sesenta volvió a reformarse, quedándose en unos 770 asientos. Ya en los ochenta se convirtió en multicines, manteniéndose hasta 1995, cuando echó la persiana. Se abre ahora una nueva etapa que pasa, como ha ocurrido con tantos otros edificios de este tipo, por la vía hotelera.