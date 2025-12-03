Suscríbete a
uRBANISMO

Patrimonio aprueba la construcción de un hotel en el edificio del antiguo cine Florida en Sevilla

Cerrado en 1995, los propietarios lo vendieron en 2018, consiguiendo licencia de obras para su transformación en hotel 2019, aunque el proyecto nunca llegó a desarrollarse

Un family office compra el cine Florida de Sevilla para hacer un hotel que operará la cadena One Shot

Estado actual del edificio del antiguo cine Florida
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

El antiguo cine Florida de Sevilla encara por fin una nueva vida. Treinta años después de su cierre, tras un cambio de manos y después de haber pasado por un intento infructuoso de convertirlo en hotel en el año 2019, el edificio que se ... volvió a levantar en los años cuarenta, del que sólo se conserva su fachada protegida, cuenta ya con el visto bueno de Patrimonio para transformarse definitivamente en un establecimiento hotelero.

