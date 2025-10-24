Suscríbete a
ABC Premium

La macrooperación antidroga de la Policía Nacional en los Pajaritos de Sevilla suma ya 27 detenidos

El despliegue policial se salda con veinte detenidos y nueve registros domiciliarios en su segunda jornada en los Tres Barrios

Macrodespliegue policial y cierre parcial del barrio sevillano de Los Pajaritos en una operación antidroga

Despliegue policial en el barrio sevillano de los Pajaritos
Despliegue policial en el barrio sevillano de los Pajaritos Manuel olmedo

S. L.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional continúa inmersa en la operación antidroga que está desarrollando en los Tres Barrios de la capital hispalense desde el pasado miércoles día 22 de octubre. El macrodespliegue policial contra el narcotráfico, llamado operación LEDA, ha cerrado parcialmente los Pajaritos sumando en ... la jornada del jueves nuevos detenidos, viviendas registradas y droga incautada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app