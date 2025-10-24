La macrooperación antidroga de la Policía Nacional en los Pajaritos de Sevilla suma ya 27 detenidos

La Policía Nacional continúa inmersa en la operación antidroga que está desarrollando en los Tres Barrios de la capital hispalense desde el pasado miércoles día 22 de octubre. El macrodespliegue policial contra el narcotráfico, llamado operación LEDA, ha cerrado parcialmente los Pajaritos sumando en ... la jornada del jueves nuevos detenidos, viviendas registradas y droga incautada.

Tal y como detalla la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, durante el jueves se practicaron finalmente nueve registros domiciliarios por distintos motivos relacionados con delitos contra la salud pública y contra el patrimonio. La jornada se saldó con 20 detenidos a los que hay que sumar los siete del día anterior, por lo que ya se contabilizan 27 personas detenidas durante la mencionada operación.

También se han incautado cantidades significativas de distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y heroína, así como otros efectos no permitidos. Las cantidades de drogas incautadas no están cerradas, puesto que la operación sigue abierta y se va a extender durante los próximos días.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha insistido en que «reiteramos el compromiso del Gobierno de España y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la criminalidad en general y contra el narcotráfico en particular para garantizar la seguridad de todos los sevillanos independientemente del barrio en el que vivan«.

Según detalló la propia Subdelegación, los agentes que están participando en este operativo pertenecen a distintas unidades de la Policía Nacional como Brigada de Policía Judicial (UDEV y UDYCO) y diversas unidades de Seguridad Ciudadana, como Unidad de Prevención y Reacción, Unidad de Intervención Policial, Unidades Especiales de Caballería, Guías Caninos y Subsuelo, Unidad de Atención al Ciudadano, Unidad de Seguridad y Protección, etc. Además, participa Unidad Aérea de la Policía con un helicóptero.