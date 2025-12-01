El nuevo barrio de Fibes sumará a Sevilla Este casi 2.800 vecinos

La nueva promoción ubicada en la parcela denominada como 'R1' en los aledaños de Fibes, hará que el que el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, el más poblado de Sevilla y donde se concentra un sexto de los residentes de la capital hispalense siga creciendo. ... A sus 107.566 residentes, según datos del padrón municipal, habrá que sumarle los vecinos de las viviendas protegidas de los aledaños del Palacio de Congresos. Esta tendrá 961 viviendas que podrían llegar a suponer un crecimiento en 2.800 vecinos.

Otra de las novedades con las que pronto contará Sevilla Este es la construcción de un nuevo hotel. Hace poco más de un mes Urbanismo daba luz verde a las obras de nueva planta para la construcción de un nuevo establecimiento hotelero impulsado por la cadena AZZ Hoteles, perteneciente al grupo sevillano VISASUR. El futuro AZZ Sevilla Este, contará con 200 habitaciones, 55 apartamentos turísticos y cinco salas de reunión, además de salones para eventos y convenciones.

El crecimiento de esta zona, ya muy poblada, agravan la necesidad de transportes públicos al que se suma la actividad y los desplazamientos que genera Fibes en la zona. Ahora mismo la empresa pública de autobuses urbanos cuenta con la línea 22, 27 LE, B4 así como las recientemente estrenadas líneas de tranvibús y 60. Una solución que intenta paliar el denso tráfico que se da en la mayoría de las zonas del barrio.

Durante los próximos años se llevarán a cabo una serie de reformas en la zona gracias a los concesión de una ayuda que proviene de fondos europeos de algo más de 12 millones de euros, una iniciativa que pretende reducir las desigualdades sociales y económicas de los barrios. El Ayuntamiento de Sevilla añadirá dos millones de euros a la subvención aportada por la UE para llevarlo a cabo. Por un lado los fondos se destinarán al Corredor Verde de Sevilla Este, un gran anillo verde entre las calles Carlinga y Primo Nebiolo, que conecta con Torreblanca. Esta iniciativa pretende aliviar el tráfico en la zona un 15% y aumentar los desplazamientos en bicicleta y a pie en un 30%.

Crecimiento hacia el este

El distrito seguirá creciendo en habitantes con el recinto de la antigua Algodonera 'Virgen de los Reyes' del barrio de Parque Alcosa, en el que se está levantando una nuevo complejo residencial de más de 900 inmuebles, de los que la mitad irán destinados a vivienda pública. A principios del pasado mes de noviembre se colocó la primera piedra de la última promoción promovida por el consistorio en la zona. Se trata de 84 nuevos pisos de dos y tres dormitorios en régimen del alquiler, que saldrán al mercado con alquileres que van desde los 300 a los 550 euros.

También a la zona Este se le sumará el barrio más grande de la capital hispalense; el Distrito Aeroespacial, con 24.000 viviendas. El sector contará con 10 millones de metros cuadrados en los que se incluyen 80 hectáreas de suelo industrial. A principios del pasado mes de noviembre se aprobó el plan parcial del futuro barrio. El núcleo residencial del distrito es la zona de Santa Bárbara, que además concentra más de la mitad de la cartera total de viviendas, unas 14.000. La urbanización de la zona conllevará la construcción de la esperada SE-35.