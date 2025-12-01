Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Cabezuelo gana las elecciones de la Macarena

El nuevo barrio de Fibes sumará a Sevilla Este casi 2.800 vecinos

El distrito Este-Alcosa-Torreblanca es el más poblado de la capital hispalense, en él vive un sexto de toda la población de la ciudad

Sevilla Este concentrará la mayor promoción de vivienda pública de Andalucía

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla raúl doblado
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La nueva promoción ubicada en la parcela denominada como 'R1' en los aledaños de Fibes, hará que el que el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, el más poblado de Sevilla y donde se concentra un sexto de los residentes de la capital hispalense siga creciendo. ... A sus 107.566 residentes, según datos del padrón municipal, habrá que sumarle los vecinos de las viviendas protegidas de los aledaños del Palacio de Congresos. Esta tendrá 961 viviendas que podrían llegar a suponer un crecimiento en 2.800 vecinos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app