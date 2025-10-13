Suscríbete a
Nerviónpolis

En el sector turístico dicen que Nervión es el espacio natural para la expansión por su conectividad, pero también el ideal para que se desarrollen sectores complementarios como el de compras

El eje principal de Nervión igualará a la Avenida de la Constitución en número de hoteles

Nerviónpolis
Adriano

El turismo no tiene límite, siempre está en evolución. Ahora la frontera de lo turístico en Sevilla salta la muralla y se expande hacia Nervión. La accesibilidad, sus avenidas y la saturación existente en la almendra monumental reactivaron allí varios proyectos de grandes hoteles En ... el sector dicen que es el espacio natural para la expansión por su conectividad, pero también el ideal para que en el mismo se desarrollen sectores complementarios como el de compras. Aunque, lo que de verdad le hace polo de atracción es eso que los cursis llaman intermodalidad. Nervión tiene metro, tranvía, tranvibús… es el verdadero parque temático, la milla de oro del transporte público de la ciudad.

