El proyecto de la Alta Velocidad real entre Sevilla y Huelva abre una expectativa importante para ambas ciudades. Llega tarde, porque las promesas viajaron a la velocidad de la luz de los lumbreras de la cosa pública con más intención electoral que presupuesto. De hecho, ... la monumental estación del AVE que esperaba Huelva se quedó en una terminal de Renfe tipo para velocidad alta. Pero ya pasó el tiempo de los reproches. El proyecto tiene el compromiso del Gobierno y ahora es el tiempo para que Sevilla y Huelva piensen en todas las iniciativas económicas, turísticas, culturales y laborales conjuntas… que propiciará tener unidas ambas ciudades en 25 minutos, un poco más de la mitad de lo que tarda un autobús sevillano en conectar el centro de la capital con su aeropuerto.

