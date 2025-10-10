El AVE a Huelva pasará por dos viaductos antes de salir de Sevilla capital

La futura línea de AVE que unirá Sevilla con Huelva implicará la construcción de dos nuevos viaductos antes de salir de la capital hispalense. Así lo establece el pliego de prescripciones técnicas de esta infraestructura que pretende iniciar las obras en ... 2030 y cuya inversión total alcanzaría los 1.600 millones de euros. El primer tramo del proyecto para unir las capitales andaluzas comprende el trazado que une Majarabique con Valencia de la Concepción, y es el que presenta las actuaciones más complicadas. El tren debe sortear su curso por el río Guadalquivir, por lo que están proyectados dos viaductos que permitan pasar sobre el antiguo cauce y por el cauce actual para, posteriormente, sortear su paso por la barriada de Santa Cruz, en el municipio de Camas, y encarar así su avance hacia la cornisa del Aljarafe hasta Valencina, punto en el que culmina el primer tramo de la obra.

El primer viaducto sobre el tapón del Guadalquivir constará de una estructura de casi 300 metros de longitud, ya que se extenderá entre los puntos kilométricos 2,925 y 3,222 del trazado. Según el Anejo de Estructuras y Túneles del Estudio Informativo, dicho viaducto estará formado por varios vanos de entre 28,5 y 40 metros, con cimentaciones profundas y una tipología de tablero en hormigón postesado en cajón doble, el que se corresponde con el habitual sistema que se usa en las líneas de alta velocidad. Este viaducto servirá para superar el terreno ocupado por el antiguo cauce cegado del río —conocido como el «tapón del Guadalquivir»—, donde el tren se elevará sobre un terreno industrial.

Tras este primer viaducto, las vías del AVE acometerán el cruce del Guadalquivir, para lo cual hay proyectado otro viaducto de que irá desde el punto kilométrico 4,023 hasta el 5,093. Será por tanto un kilómetro de viaducto con tramos de luces variables entre 45 y 55 metros y de una cimentación profunda.

Pocos metros después el trazado de esta nueva vía que unirá Sevilla con Huelva alcanzará la localidad de Camas, que sorteará con el tercer viaducto, este de una longitud mayor y uno de los más importantes de toda la infraestructura ferroviaria. Tendrá 1.484 metros de longitud, con tramos de luces variables entre 30 y 55 metros, y también con cimentación profunda. Esta estructura permitirá superar la barriada de Santa Cruz, ubicada al norte de Camas, y permitirá ir igualando el desnivel del terreno antes de que la línea se dirija hacia Valencina de la Concepción. Se tratará por tanto de un viaducto ascendente para ganar altura con el objeto de superar el desnivel entre la llanura de la capital y la cornisa aljarafeña.

Los pliegos establecen que el contrato para la redacción de estos proyectos —que abarca también la definición de todos los viaductos, túneles y obras de drenaje— tiene un presupuesto total de 38,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, distribuidos entre 2025 y 2029. La mayor parte del gasto se concentrará entre 2026 y 2027, los años en que se elaborarán los proyectos constructivos definitivos de los cinco tramos. Esta actuación permitirá que los viajeros que usen esta línea de AVE puedan viajar entre Sevilla y Huelva en 25 minutos, reduciendo en una hora el tiempo que emplean los trenes que actualmente unen estas capitales.

Túnel en el Aljarafe

El pliego de prescripciones técnicas señala un segundo tramo de la vía del AVE delimitado entre Valencina de la Concepción y Sanlúcar la Mayor. Los elementos más destacables de este tramo son el Túnel de La Muela y el Viaducto del río Guadiamar junto con el del Arroyo del Judío. El túnel de la Muela tendrá una extensión de 1.850 metros, que requerirá la ejecución de dos pozos de emergencia y tres zonas seguras de evacuación. El diseño del túnel deberá satisfacer tanto las necesidades estructurales como operacionales, garantizando la seguridad en el diseño y cumpliendo con las normas ETI ligadas a este tipo de infraestructuras. El emboquille de entrada se encuentra al Este del Cerro Quemado, y el de salida, al Oeste de Las Alberquillas. Se trata de un trazado en recta con una pendiente máxima del 15%. Sería el único tramo previsto bajo tierra ya que el resto del recorrido se presenta más llano y sin montañas que sortear.

Por su parte, el viaducto del río Guadiamar irá ubicado entre los puntos kilométricos 23,720 y 24,770, dejando un kilómetro en línea recta para salvar el cauce del río por el que el tren avanzará en busca del siguiente tramo hacia La Palma del Condado.

El resto del recorrido hasta su llegada a Huelva presenta algunos viaductos más, pérgolas y falsos túneles que no tienen gran extensión, a excepción del tramo que va del punto kilométrico 69,791 y 70,850 en el que las vías deben sortear el cauce del Río Tinto.

Cinco tramos

El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a través del Administrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif), sacó el pasado 19 de marzo la licitación para la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva.

De este modo, el proyecto se divide en cinco tramos: Majarabique-Valencina de la Concepción; Valencina de la Concepción-Sanlúcar la Mayor; Sanlúcar la Mayor-La Palma del Condado; La Palma del Condado-Niebla; y Niebla-Huelva. La línea de AVE Sevilla-Huelva será una línea de nueva construcción con una longitud de 95,5 kilómetros que unirá las dos ciudades en 25 minutos con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora, y con 30 viaductos y un túnel previstos.

Esta nueva línea será completamente independiente de la línea actual en ancho convencional, mejorará la conectividad de Huelva con Sevilla, y también integrará la provincia onubense con el resto de la red de alta velocidad. Además, contará con la estación intermedia de La Palma del Condado.