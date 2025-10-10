Suscríbete a
El AVE a Huelva pasará por dos viaductos antes de salir de Sevilla capital

El proyecto del Ministerio contempla un puente junto al Huevo de Colón y otro de 65 metros sobre el Guadalquivir

Otro paso elevado sorteará la barriada de Santa Cruz, en Camas, para tomar una nueva vía por el Aljarafe

Trazado del AVE Sevilla-Huelva

Tramo 3

Provincia

de Huelva

Provincia

de Sevilla

Tramo 2

La Algaba

Tramo 4

Tramo 5

Paterna

del Campo

Olivares

Trazado de

alta

velocidad

Beas

SEVILLA

Gibraleón

Sanlúcar

la Mayor

Trigueros

Villalba

de Alcor

Niebla

Tramo 1

LA PALMA

DEL CONDADO

MARARABIQUE

VALENCINA DE LA CONCECIÓN

MARARABIQUE

VALENCINA DE LA CONCECIÓN

Carrión de

los Céspedes

Benacazón

Dos Hermanas

Pilas

San Juan

del Puerto

Almonte

Línea

actual con vía

convencional

HUELVA

Fuente: Adif

Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

La singularidad (y dificultad técnica) de este tramo radica en la construcción prevista de 3 tres viaductos

Viaducto sobre

el río

(Longitud:

1.070 m.)

Viaducto sobre el tapón del

Guadalquivir

(Longitud:

297 m.)

Viaducto sobre

la barriada de Santa Cruz

(Longitud:

1.484 m.)

El Alamillo

Camas

Estadio Olímpico

Jaime Parejo

Jaime Parejo

La futura línea de AVE que unirá Sevilla con Huelva implicará la construcción de dos nuevos viaductos antes de salir de la capital hispalense. Así lo establece el pliego de prescripciones técnicas de esta infraestructura que pretende iniciar las obras en ... 2030 y cuya inversión total alcanzaría los 1.600 millones de euros. El primer tramo del proyecto para unir las capitales andaluzas comprende el trazado que une Majarabique con Valencia de la Concepción, y es el que presenta las actuaciones más complicadas. El tren debe sortear su curso por el río Guadalquivir, por lo que están proyectados dos viaductos que permitan pasar sobre el antiguo cauce y por el cauce actual para, posteriormente, sortear su paso por la barriada de Santa Cruz, en el municipio de Camas, y encarar así su avance hacia la cornisa del Aljarafe hasta Valencina, punto en el que culmina el primer tramo de la obra.

