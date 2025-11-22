Suscríbete a
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

Las obras de la Plaza Nueva serán forradas con unas lonas sobre la 'Sevilla ideal'

El Ayuntamiento decora las vallas de obra con unas ilustraciones de espacios icónicos de la ciudad que ha realizado un trabajador jubilado de Urbanismo

Comienzan las obras de reurbanización de la Plaza Nueva de Sevilla, que durarán un año y medio

La recreación de la Alameda de Hércules que decorará una de las vallas de la Plaza Nueva
Mario Daza

Hace casi un par de semanas que el Ayuntamiento de Sevilla comenzó con las obras de reurbanización de la Plaza Nueva y su entorno, adjudicadas a la empresa Martín Casillas. Unos trabajos y que se extenderán por un plazo aproximado de dieciocho meses y ... en los que se contemplan una serie de mejoras como la ampliación de los espacios peatonales y la recuperación de una estética tradicional de la ciudad en el pavimento, el mobiliario urbano y el alumbrado público, siguiendo las indicaciones del libro de estilo que se ha elaborado desde el ejecutivo local. Desde el pasado 10 de noviembre, el que es uno de los enclaves principales del Centro de la capital hispalense se ha llenado de vallas para delimitar la actuación que ahora el gobierno de José Luis Sanz quiere revestir con unas lonas en las que se mostrará una recreación de espacios icónicos sevillanos.

