Las obras de la Plaza Nueva serán forradas con unas lonas sobre la 'Sevilla ideal'

Hace casi un par de semanas que el Ayuntamiento de Sevilla comenzó con las obras de reurbanización de la Plaza Nueva y su entorno, adjudicadas a la empresa Martín Casillas. Unos trabajos y que se extenderán por un plazo aproximado de dieciocho meses y ... en los que se contemplan una serie de mejoras como la ampliación de los espacios peatonales y la recuperación de una estética tradicional de la ciudad en el pavimento, el mobiliario urbano y el alumbrado público, siguiendo las indicaciones del libro de estilo que se ha elaborado desde el ejecutivo local. Desde el pasado 10 de noviembre, el que es uno de los enclaves principales del Centro de la capital hispalense se ha llenado de vallas para delimitar la actuación que ahora el gobierno de José Luis Sanz quiere revestir con unas lonas en las que se mostrará una recreación de espacios icónicos sevillanos.

Así, Urbanismo tiene previsto iniciar esta próxima semana los trabajos de instalación de estos elementos gráficos en blanco y negro que decorarán los alrededores de la Plaza Nueva. 'Sueños y Sombras', como se ha denominado este proyecto, es la materialización sobre el papel de una Sevilla ideal que merodeó una y mil veces por la mente de su autor. Los dibujos, realizados con lápiz sobre un fondo blanco, son obra de Pablo García de Zúñiga, el que fuera arquitecto de la Gerencia entre los años 1993 y 2014 y que a día de hoy se encuentra felizmente jubilado. En concreto, pasó más de dos décadas de su vida como miembro del equipo del Servicio de Proyectos y Obras de este organismo municipal, siendo partícipe de algunas de las transformaciones más emblemáticas que se han ejecutado en la ciudad en los últimos años.

Ahora, los que han sido sus compañeros durante gran parte de su carrera profesional, han querido tributarle un homenaje con la selección de estos dibujos de su autoría que minorarán el vacío estético del vallado de la obra de la Plaza Nueva. No son recreaciones relacionadas con este enclave, sino en otras zonas de la ciudad sobre las que pensó y trabajó. En ellas aparecen imágenes de la Alameda de Hércules, la ribera del Guadalquivir, la Plaza del Pan o los alrededores de la Basílica del Gran Poder, la Colegial del Salvador o la Parroquia de San Román. Curiosamente, todas ellas aparecen envueltas de numerosos ejemplares de árboles de gran porte, que en algunos casos no se corresponden con la realidad, pero que son una muestra del compromiso de García de Zúñiga con la conservación del medio ambiente y la defensa de una Sevilla mucho más verde y sostenible.

'Sueños y Sombras' La colección de dibujos realizados por Pablo García de Zúñiga evoca paisajes icónicos de la ciudad de Sevilla como las plazas del San Lorenzo y el Salvador o la ribera del Guadalquivir, todos ellos decorados con una profusa masa arbórea ABC

Algunos de sus compañeros en la Gerencia de Urbanismo definen a García de Zúñiga como un hombre «entrañable y humilde» y, sobre todo, como «un gran trabajador». De hecho, durante su faceta como arquitecto tuvo «una especial sensibilidad» para analizar e intervenir en el espacio urbano, hasta llegar a ser considerado como «un pionero» en la consecución de algunas mejoras en materia de accesibilidad en el espacio público a través de la eliminación de barreras arquitectónicas, algo que hasta no hace muchos años no formaba parte de este tipo de proyectos de urbanización. Pero por encima de todo, ha sido siempre «un entusiasta» a la hora de mantener la imagen tradicional del Casco Antiguo, evitando distorsiones estéticas. Un modelo de Sevilla ideal que ahora ha querido plasmar en estas lonas que recubrirán desde la próxima semana el vallado de la Plaza Nueva.