Comienzan las obras de reurbanización de la Plaza Nueva de Sevilla, que durarán un año y medio

Los trabajos se centrarán en la ampliación del espacio central de la plaza y en la repavimentación de todo el suelo con distintos materiales

Las obras de la Plaza Nueva supondrán su «mayor transformación» desde 2006

Inicio de las obras de reforma de la Plaza Nueva
Inicio de las obras de reforma de la Plaza Nueva Raúl Doblado
Pepe Trashorras

Las obras de reurbanización de la Plaza Nueva, uno de los enclaves principales del centro neurálgico de Sevilla, han dado comienzo este lunes 10 de noviembre. Los trabajos de reforma, adjudicados a la empresa constructora Martín Casillas, se prolongarán unos dieciocho meses ... en la que está llamada a ser su «transformación más importante» desde las obras del tranvía en 2006.

