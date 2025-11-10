Comienzan las obras de reurbanización de la Plaza Nueva de Sevilla, que durarán un año y medio

Las obras de reurbanización de la Plaza Nueva, uno de los enclaves principales del centro neurálgico de Sevilla, han dado comienzo este lunes 10 de noviembre. Los trabajos de reforma, adjudicados a la empresa constructora Martín Casillas, se prolongarán unos dieciocho meses ... en la que está llamada a ser su «transformación más importante» desde las obras del tranvía en 2006.

La reforma consistirá fundamentalmente en la ampliación del espacio central de la plaza, que pasará de las medidas actuales de 88 por 48 metros a 105 por 59, de forma que se extenderán los frentes este y oeste entre siete y diez metros respectivamente, mientras que los laterales norte y sur crecerán en torno a seis metros.

Para dicha ampliación se emplearán nuevos materiales de mármol blanco de Macael que apenas cambiará la imagen actual del espacio, aplicándose además un tratamiento superficial que facilite la limpieza. Por su parte, la zona que rodea a la anterior se repavimentará con grandes losas de granito gris de Quintana, al igual que la calzada de conexión entre las calles Zaragoza y Méndez Núñez con adoquín de granito y bordillo de granito.

Primeros trabajos de reurbanización de la Plaza Nueva Raúl Doblado

Asimismo, se prevé trasplantar cuatro palmeras y plantar once nuevos plátanos y cuatros nuevos naranjos, además de renovarse el mobiliario público recuperando la antigua imagen historicista de la plaza, colocándose además bancos de fundición en gris forja y dos pérgolas, renovándose el alumbrado monumental de la fachada del Ayuntamiento e incorporándose el mismo a la escultura ecuestre de San Fernando. También se desplazará la zona de carga y descarga a la calle Madrid y se reubicará el estacionamiento de bicicletas de Sevici.

Los operarios ya se encuentran iniciando las obras, cuyos plazos harán que los trabajos afecten a la Semana Santa del año próximo, aunque el alcalde se ha comprometido a que «molesten lo menos posible» al normal discurrir de las cofradías y a los importantes flujos de personas en un entorno tan bullicioso y colindante a la carrera oficial.