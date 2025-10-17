Llevan a la Junta Electoral de la Universidad de Sevilla un vídeo de estudiantes votando a Gutiérrez

La campaña para las elecciones al rectorado de la Universidad de Sevilla se va calentando. Cuando ya ha pasado el ecuador del proceso y la fecha de las elecciones se acerca (está previsto para el próximo 30 de octubre) los siete candidatos están volcados ... en captar todos los votos posibles.

Y uno de los sectores que los aspirantes quieren convencer para que les den su apoyo es el del estudiantado. Hay que tener en cuenta que son aproximadamente 60.000 los alumnos que están llamados a votar al proceso electoral en la Hispalense.

Y aunque el voto de los alumnos de la Universidad de Sevilla no cuente igual en los resultados que el de los profesores ya que existe una ponderación, el elevado número puede influir en el resultado final, lo que lo convierte en algo más valioso.

Por eso un vídeo de estudiantes en la Facultad de Odontología en la que se ve a numerosos jóvenes con papeletas señaladas con el voto del decano y candidato a rector, José Luis Gutiérrez, ha sembrado el malestar entre el resto de candidaturas. "Todo el mundo votando", cantan a los estudiantes a modo de consigna para que señalen en la papeleta al decano de Odontología de entre el resto de candidatos que aspiran al rectorado.

Ese vídeo, que está circulando entre la comunidad universitaria y que se ha viralizado entre el sector estudiantil ya ha sido remitido a la Junta Electoral de la Universidad de Sevilla, a la que se la han hecho llegar desde varias candidaturas.

Sin embargo, desde la candidatura de José Luis Gutiérrez no niegan la existencia de ese vídeo, pero defienden la legalidad de todo el procedimiento. «Somos el enemigo a batir pero hemos demostrado ser muy serios en nuestra gestión previa, otros no tanto», dicen desde el equipo de Gutiérrez defendiendo el procedimiento.

Este viernes la catedrática de Redacción Periodística, Pastora Moreno, ha anunciado la presentación de un manifiesto por la ética y deontología en las elecciones asegurando que hay vídeos «tóxicos» que están circulando y pide al resto de candidaturas que se haga una campaña electoral «limpia». Moreno ha mostrado su preocupación ante el «uso inadecuado» de las redes sociales en la campaña. Moreno ha dicho que estos vídeos están siendo utilizados para "desinformar, manipular contenidos y desacreditar de formar intencionada a personas y candidaturas".

Además el candidato y exvicerrector, Manuel Felipe Rosa, ha anunciado a través de las redes sociales que ha pedido al presidente de la Junta Electoral la investigación de «presuntos graves incumplimientos» del proceso electoral que están ocurriendo en las facultades de Odontología, Educación y Económicas «haciendo publicidad de diversas candidaturas en las aulas» y haciendo uso de medios «cuando menos inadecuados si no claramente faltos de toda ética» que pudieran alterar el desarrollo y desenlace del proceso electoral. El candidato pide que se tomen medidas para «garantizar el desarrollo limpio y democrático del proceso electoral.

Hay otros denunciantes que no quieren aparecer públicamente que cuestionan el hecho de que en el vídeo se vea a una persona mayor entre los estudiantes, una mujer. Algo que, según fuentes de otras candidaturas, podría indicar que están «supuestamente dirigiendo a los alumnos» para inclinar el sentido del voto.

Las imágenes están grabadas en la facultad de la que es decano Gutiérrez y, al parecer, según denuncian, también hay otros similares en la de Económicas, cuyo decano Antonio Navarro es la mano derecha de Gutiérrez y figura también en la misma candidatura, y en Ciencias de la Educación.

Es algo que no ha gustado a algunos de los otros aspirantes que también recuerdan que el voto «es secreto» y que la forma habitual de hacerlo consiste en que los votantes entren de uno en uno en la secretaría y depositen el voto individualmente en completa privacidad.

«Una cosa es pedir el voto, recomendar el voto y otra distinta sacar a los alumnos de su clase y llevarlos a votar al decano de su centro, sin privacidad alguna. Porque sin privacidad el votante puede sentirse forzado a votar lo que se les dice», afirman.

Aunque la normativa establece que los estudiantes pueden emitir su voto por anticipado, el hecho de que se esté haciendo de esa forma ha provocado el malestar entre otros aspirantes. Por eso el vídeo ha sido enviado a la Junta Electoral de la Universidad de Sevilla y algunos candidatos están estudiando presentar una denuncia formal por el tema.

«Algunos profesores están sacando de clase a los alumnos y llevándolos a votar», denuncian desde varias candidaturas. Es algo que no consideran «ético» mientras que desde otra candidatura se insiste en que la normativa establece que las papeletas de voto anticipado no pueden salir de la supervisión de un funcionario.

«No es ético sacar a los alumnos de clase para llevarlos a votar», dice otro de los aspirantes que también recuerdan que los estudiantes «deben quedar fuera del debate electoral». Es algo que, según señalan desde la universidad también «perjudica« a la institución y que algunos consideran que podría llevar a solicitar que se «anulasen» las urnas que hay en Odontología.

Además no es la primera denuncia que llega en este sentido. Al inicio de la campaña también se dijo que un profesor de Derecho había prometido a un grupo de estudiantes de su clase que «contaría» su asistencia a un acto de Gutiérrez, algo que el candidato en cuestión negó conocer que estuviera ocurriendo.

Los estatutos

Hay que tener en cuenta que se calcula que son 60.000 los estudiantes llamados a votar en las elecciones del próximo 30 de octubre en la Universidad de Sevilla por lo que la elección de los jóvenes puede inclinar de forma importante el resultado final. «Si los estudiantes se movilizan alrededor de un candidato, deciden», asegura otro de los aspirantes a rector mientras que otras fuentes de la Universidad de Sevilla afirman que es «una práctica habitual» que se vaya a las facultades a pedir el voto adelantado.

Según el nuevo estatuto de la Universidad de Sevilla aprobado recientemente y que supone que haya sufragio universal ponderado por primera vez en veinte años, el voto de toda la comunidad universitaria no vale igual.

La ponderación establece que el voto del personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral vale un 53 %. En cuanto al personal docente e investigador e investigador no incluido en el anterior cuenta un 7 por ciento. El voto de los estudiantes cuenta un 30 por ciento. Y el del personal técnico, de gestión, administración y servicios un 10 por ciento.

La existencia de siete candidatos en las próximas elecciones puede suponer que el futuro rector no sea elegido a la primera ya que necesita para su designación obtener un resultado que supere el 50 por ciento de los votos. Si eso ocurre, algo que no es descartable dada el elevado número de candidaturas, habría una segunda vuelta, una nueva votación que tendría lugar el 10 de noviembre y que alargaría el proceso de relevo de Miguel Ángel Castro, que lleva diez años como rector de la Universidad de Sevilla.