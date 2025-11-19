Llega a Lagoh Sevilla la panadería sin gluten más famosa de Madrid: este es el día de inauguración

Dentro de escasos días, la oferta gastronómica del centro comercial Lagoh se ampliará con la llegada de una de las panaderías sin gluten más famosas de Madrid.

Sana locura abrirá las puertas de un nuevo local ubicado en este gran espacio ... de ocio sevillano. El día será el próximo martes 25 de noviembre a las 18 horas de la tarde. La empresa ofrecerá bollería y panadería en su establecimiento.

Con motivo de esta apertura, la empresa ha lanzado a través de sus redes sociales un sorteo de una merienda o desayuno sin gluten para dos personas. Próxima apertura Los interesados podrán participar hasta el 25 de noviembre a las 23.59 horas y deberán seguir a la cuenta y mencionar en comentarios a una persona en la publicación de la panadería en Instagram. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SANA LOCURA | PANADERIA Y PASTELERÍA 100% SIN GLUTEN (@sanalocuraglutenfreebakery) La cadena tiene siete franquicias repartidas por Madrid, Barcelona, Valencia y Tenerife y contribuye a que las personas celiacas puedan disfrutar tranquilamente de meriendas y desayunos.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión