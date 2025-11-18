500 dulces gratis por la apertura de esta nueva pastelería en Sevilla

El barrio de Nervión suma una nueva tentación dulce. Este martes 18 de noviembre, la calle Benito Mas y Prat, 5, levantará la persiana del primer establecimiento propio de Pastelería 121º Grados, un nombre familiar en la restauración sevillana, aunque muchos ... no supieran que detrás de esos postres estaba su obrador de Palomares del Río.

Para celebrar la apertura, la casa llegará con un gesto con quien vaya a visitarlos: 500 bizcochitos gratuitos para quienes pasen por la zona durante la mañana. Una forma sencilla —y muy directa— de darse a conocer en un barrio que siempre ha tenido buen ojo para la repostería.

Antonio y Paco, propietarios y pasteleros de la pastelería 121º Grados gurmé

Del obrador a la calle: 20 años de alta pastelería

121º Grados no es una pastelería recién llegada. Su historia se cuece desde hace más de dos décadas en Palomares del Río, donde el obrador ha sido proveedor habitual de restaurantes y caterings de nivel, como María Trifulca o Guadalquivir Catering. Allí es donde se han afinado técnicas, fórmulas y masas que ahora estarán disponibles para cualquier cliente a pie de calle.

Su propuesta combina técnica artesana, materias primas cuidadas y un repertorio que va de lo más clásico —tartas, bizcochos, milhojas, croissants— a creaciones más actuales que han ido desarrollando para hostelería. Este nuevo local traerá también pan artesano, ampliando así su oferta diaria.

Quiénes están detrás del proyecto

El alma de 121º Grados son Antonio y Paco, dos pasteleros que llegaron a su oficio por caminos distintos pero terminaron encontrándose entre hornos y mantequilla.

Antonio, cordobés de origen y afincado en Sevilla, estudió cocina antes de especializarse en pastelería. Paco, en cambio, estuvo a punto de dedicarse a la mecánica, pero un trabajo improvisado en una pastelería tradicional le cambió el rumbo para siempre. Juntos llevan desde 1998 formándose, probando, viajando y afinando recetas.

Ese trabajo silencioso y constante es el que ha convertido su obrador en una referencia dentro del sector hostelero… y ahora abre la puerta a un público más amplio.

Fachada de la pastelería, que está ubicada en la calle Benito Mas y Prat, 5. gurmé

Un nuevo punto dulce en Nervión

La intención del nuevo local no es ser una pastelería más, sino convertirse en un referente de sabores bien hechos, de esos a los que apetece volver para desayunar un croissant, llevar tarta a una celebración familiar o simplemente picar un dulce a media tarde.

Para Nervión —barrio de oficinas, colegios, vecinos de toda la vida y mucho tránsito— la llegada de un proyecto así suma diversidad y calidad a una oferta ya consolidada. Este martes es el estreno. Y si algo tiene claro 121º Grados es que no hay mejor carta de presentación que regalar un bocado.