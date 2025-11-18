Suscribete a
500 dulces gratis por la apertura de esta nueva pastelería en Sevilla

La pastelería, conocida por firmar los postres de varios restaurantes de Sevilla, inaugura su primer local abierto al público regalando 500 bizcochitos en Nervión

Tiendas de galletas artesanas en Sevilla: rellenas, crumble cookies y clásicas

Tartas de la 121º Grados, la nueva pastelería de Nervión
Tartas de la 121º Grados, la nueva pastelería de Nervión gurmé

Cristina Torres

Sevilla

El barrio de Nervión suma una nueva tentación dulce. Este martes 18 de noviembre, la calle Benito Mas y Prat, 5, levantará la persiana del primer establecimiento propio de Pastelería 121º Grados, un nombre familiar en la restauración sevillana, aunque muchos ... no supieran que detrás de esos postres estaba su obrador de Palomares del Río.

