10 líneas 10

No cometan otro agravio con Sevilla y proyecten la línea 2 del metro más amplia después de décadas de retraso en las que la ciudad y su área metropolitana han cambiado mucho. No es nada desquiciado llevar el Metro al aeropuerto, aunque para cuando esté ejecutada la línea la conexión (bíblica) San Pablo-Santa Justa debería estar garantizada por ferrocarril, y mucho menos hacerlo a Camas o incluso a otros pueblos de la corona, si acaso con parada en la terminal de Cercanías de la Cartuja. Y hasta sería romántico que el metro pasara bajo la Plaza Nueva para recordar como allí se enterró el proyecto original en los años 80. Tomen una buena decisión y por favor, no se queden otra vez cortos con todo lo que se le debe a Sevilla.

