La Junta de Andalucía proyecta llevar la línea 2 del metro al aeropuerto de Sevilla

Mientras que los trabajos de construcción del tramo Norte de la línea 3 del Metro de Sevilla avanzan cumpliendo los plazos de su cronograma, la Junta de Andalucía se ha puesto manos a la obra para acelerar el resto de la red completa del ... suburbano. Los esfuerzos se centran ahora en el futuro de la línea 2, que es la que dará servicio a los casi 120.000 vecinos que residen en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Con este fin, la Consejería de Fomento encargó el pasado marzo a la UTE Navier Ingeniería y Meta Engineering el contrato para la realización del estudio de alternativas de este trazado, por valor de unos 650.000 euros. Un documento que ya ha completado toda la fase de trabajos previos y en el que se incluye hasta una decena de posibles itinerarios desde los que definir el que será su recorrido definitivo.

La redacción de este trabajo no sólo supone retomar la llegada del metro a Sevilla Este, sino que incluye demandas que no tuvo en cuenta el gobierno del PSOE cuando encargó el proyecto original en 2011 para luego guardarlo en un cajón. Entre ellas, la llegada de la línea 2 hasta varios municipios del Aljarafe. En estos momentos, la Consejería de Fomento ya cuenta con una recopilación, estudio y análisis de datos, así como con los antecedentes del proyecto de la línea 2. Además, los técnicos han analizado la cartografía y han mantenido reuniones con administraciones como el Ayuntamiento de Sevilla y diferentes colectivos. Igualmente, se ha trabajado en colaboración con una prestigiosa consultora europea (Jaspers), participada por el Banco Europeo de Inversiones y que asesora a la Comisión Europea. Así, partiendo de la solución aprobada en su día, y que se dejó sin terminar, se plantean trazados complementarios que tiene una denominación en común: dar servicio al Distrito Este.

Las alternativas parten del trazado original que conectaba Sevilla Este con Torre Triana, pasando por la avenida de Montes Sierra, Kansas City, Santa Justa y eje del Centro entre Puerta Osario y la Plaza del Duque. A partir de ahí se pueden sobre la mesa otras nuevas opciones. Tres de ellas apuestan por la extensión hasta el Aljarafe, con la idea de que el suburbano llegue a Camas. En una de ellas, se incluye la integración en el trazado del Sevilla Tech Park. Por otro lado, el estudio técnico también prevé como algunas de las posibles opciones que la línea 2 se extienda a otros barrios como Santa Bárbara y Torreblanca, Palmete y Padre Pío o Nervión, evitando en este caso que el recorrido sea idéntico al que ya realiza el tranvibús. Finalmente, el documento plantea la conexión con el tranvía de Alcalá de Guadaira, la mejora de la conexión con la estación de Santa Justa o un nuevo ramal que abarque al barrio de Alcosa y desemboque en el aeropuerto de San Pablo.

En concreto, las propuestas A1, A2 y A3 son las que incluyen la parada final en Camas, incorporando otras estaciones en calles de la Isla de la Cartuja como Charles Darwin o Marie Curie. La opción B, por su parte, parte desde Santa Justa para seguir por Nervión, Jardines de Murillo, Plaza Nueva y Plaza del Duque. Por otro lado, la alternativa C conecta el Polígono Carretera Amarilla con Santa Justa a través de la Avenida de Andalucía y la calle Luis Montoto. La D llegaría desde Torreblanca al entorno del Centro Comercial Los Arcos por el inicio de la A-92. La propuesta E conecta desde el Palacio de Congresos hasta Santa Justa por Santa Clara y el Polígono de San Pablo. Finalmente, la propuesta F es la que extendería la línea 2 hasta Palmete y Padre Pío, mientras que la G une el Polígono de San Pablo con José Laguillo a través de Pablo Iglesias. Además, el estudio cuenta con otra serie de extensiones a Santa Bárbara, Alcosa y el aeropuerto.

El estudio informativo analiza las ventajas e inconvenientes de cada opción, teniendo en cuenta indicadores como la longitud del trazado y el tiempo de viaje, el presupuesto, la población a la que daría servicio y sus polos de atracción. Para analizar esas variables parten de una consideración previa, y es que el trazado original que se diseñó en 2011 tiene un longitud de 13,9 kilómetros, un presupuesto de 1.946 millones, 204.347 vecinos beneficiados y otros 175.160 sevillanos más en las áreas de influencia. Unos valores que crecen o se aminoran en cada una de las nueve alternativas. Será a partir de noviembre cuando se lleve a cabo la siguiente fase que contempla el estudio más detallado de cada una de ellas, atendiendo a otros aspectos como las campañas geotécnicas, la selección de la alternativa más óptima, el estudio del impacto ambiental y la valoración del impacto en la salud, así como los análisis de riesgos, del cambio climático o de la financiación, entre otros. La última etapa será la de someter el proyecto a información pública.

Sin respuesta del Gobierno

De las diez alternativas posibles en las que trabaja el Gobierno de Juanma Moreno, una de las más ambiciosas es la que lleva la línea 2 al aeropuerto de San Pablo, dando servicio también a los vecinos del Parque Alcosa. En los últimos años, el crecimiento del aeródromo sevillano es una realidad, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de invertir aún más en su adaptación a esta nuevo escenario. Por ahora, el Gobierno de España ha decido dejar a la capital hispalense fuera del plan de inversiones de Aena, descartando así una nueva ampliación de su terminal. Pero lo cierto es que también tiene aparcado el proyecto de la conexión ferroviaria desde Santa Justa, a pesar de la mano tendida tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Sevilla para desarrollar esta infraestructura. Un enlace al que obliga la Ley antes del año 2030 y que por ahora sigue sin tener culminado el estudio necesario para empezar a plantear su ejecución.

Una postura del PSOE hacia la capital hispalense que contrasta con la apuesta del Ejecutivo de Juanma Moreno hacia el proyecto del Metro de Sevilla. Desde 2019, se han alcanzado algunos hitos como la actualización del proyecto de la línea 3 Norte entre Pino Montano y El Prado (2019) o la licitación de la actualización del proyecto de la línea 3 Sur, con un estudio de alternativas para su prolongación a Palmas Altas y Hospital de Valme (2020). Posteriormente, ya en el año 2022, se procedió al inicio de las obras del ramal técnico de la línea 3 Norte y, en 2023, se firmó el acuerdo con el Estado para la cofinanciación de los trabajos. Fue el mismo año en el que se iniciaron las obras del primer y segundo tramo. En 2024, se licitó el estudio de alternativas de la línea 2. Todo ello ha permitido que en estos momentos la línea 3 Norte tenga a un 63% de su trazado en obras.