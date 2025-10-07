Suscríbete a
ABC Premium

La Junta de Andalucía proyecta llevar la línea 2 del metro al aeropuerto de Sevilla

El estudio de alternativas que ha culminado ahora la Consejería de Fomento incluye una decena de propuestas para definir el trazado del suburbano

Entre las paradas que se proyectan están las del barrio de Nervión, la Cartuja, Santa Justa, el tranvía de Alcalá, Alcosa, Camas o el Casco Antiguo

La opinión de Adriano: 10 líneas 10

Cultura pide que el tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla evite el paso por el Cortijo de Cuarto

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
La Junta de Andalucía proyecta llevar la línea 2 del metro al aeropuerto de Sevilla
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mientras que los trabajos de construcción del tramo Norte de la línea 3 del Metro de Sevilla avanzan cumpliendo los plazos de su cronograma, la Junta de Andalucía se ha puesto manos a la obra para acelerar el resto de la red completa del ... suburbano. Los esfuerzos se centran ahora en el futuro de la línea 2, que es la que dará servicio a los casi 120.000 vecinos que residen en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Con este fin, la Consejería de Fomento encargó el pasado marzo a la UTE Navier Ingeniería y Meta Engineering el contrato para la realización del estudio de alternativas de este trazado, por valor de unos 650.000 euros. Un documento que ya ha completado toda la fase de trabajos previos y en el que se incluye hasta una decena de posibles itinerarios desde los que definir el que será su recorrido definitivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app