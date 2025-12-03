A juicio por violar a una joven tras recogerla de una discoteca haciéndose pasar por un taxista 'pirata'

La Fiscalía de Sevilla pide un total de catorce años de prisión a un acusado de un presunto delito de agresión sexual y otro de lesiones tras recoger a una joven de una discoteca de la ciudad hispalense haciéndose pasar por un 'taxi pirata', ... la trasladó a una zona apartada y la agredió sexualmente, para posteriormente abandonarla en el cauce del arroyo El Tamarguillo, según informa Europa Press.

Esa es la petición de condena de la Fiscalía, de cara al juicio promovido contra el acusado, fijado para la mañana del día 12 de este mes de diciembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, los hechos se remontan a mayo de 2024, momento en el que la víctima, tras abandonar con una amiga una discoteca de la ciudad hispalense sobre las 08,15 horas, se introdujo en el vehículo del acusado, «al aparentar encontrarse en el lugar y realizando servicios de taxi pirata».

Al pedir la chica que la llevase a su domicilio, «el acusado, en lugar de seguir dichas indicaciones, actuando con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, condujo hasta un lugar apartado donde la misma no pudiera recibir ayuda, circulando por diversas vías» hasta llegar a una barrera de entrada de una vía de servicio que sirve de acceso a un club de la capital andaluza.

Durante el trayecto, prosigue el escrito, «la víctima, quien ocupaba el asiento trasero izquierdo, trató de bajarse sin éxito del vehículo. El procesado, aprovechando que había un socio que tenía abierta la barrera, entró a toda velocidad con el vehículo en la vía de servicio, mientras que la joven pedía auxilio a través de la ventanilla».

Posteriormente, se dirigió, según relata el Ministerio Público, «a un puente sobre el cauce del arroyo El Tamarguillo. Una vez allí, la víctima trató de huir, siendo entonces agarrada de los pelos por el procesado, quien la arrastró hasta el cauce. Al forcejear para intentar huir, el procesado la alcanzó, la cogió de los pelos y le hundió repetidamente la cabeza en el agua para vencer su resistencia».

Tras propinar afirmaciones como «o te quedas quieta... porque ahora vienen seis más», según la Fiscalía, el acusado agredió sexualmente a la joven, que quedó abandonada al borde del canal hasta que fue auxiliada momentos después por un socio del club que alertó de los hechos. Posteriormente, se personaron integrantes de diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que prestaron igualmente auxilio a la víctima, siendo trasladada en ambulancia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La joven sufrió diversas lesiones derivadas del episodio, entre ellas fractura del cacáneo derecho, abrasión en ambas rodillas y en el hombro derecho, entre otras. El acusado se encuentra en prisión provisional desde septiembre de 2024, decretada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid y ratificada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla.

Sobre los hechos, la Fiscalía concluye que son constitutivos de un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones. Por ello, pide para el acusado once años de prisión por delito de agresión sexual y tres por un delito de lesiones.