Juanma Moreno: «Soy un Rey Mago lleno de fe y esperanza en un futuro que va a ser mejor para Sevilla y Andalucía»

Con un teatro de Capitanía lleno como viene siendo tradición, el Ateneo de Sevilla ha vuelto a celebrar el acto de proclamación de los Reyes Magos de la Cabalgata 2026. Un acto muy especial el de este año, ya que el presidente ... de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido uno de los grandes protagonistas al encarnar en esta edición al Rey Baltasar. Igualmente han sido proclamados Iván Bohórquez Domecq como Rey Melchor y Juan Ignacio Zafra Becerra como Rey Gaspar. También ha tenido un papel muy destacado esta tarde-noche el humorista Manu Sánchez, que será el pregonero de la Cabalgata justo un año después de que tuviera que renunciar a este cargo debido a la operación a la que fue intervenido en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

En una gala que ha sido presentada de forma ejemplar por el periodista de ABC de Sevilla Mario Daza, Juanma Moreno ha agradecido al teniente general de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero, haber sido anfitrión de este acto. También ha recordado que el Ateneo de Sevilla es Medalla de Andalucía y ha agradecido a esta institución «por hacer todos los años que esta ilusión se siga produciendo, algo que no es nada fácil». El recién proclamado Rey Baltasar también ha tenido palabras de cariño para todo el Cortejo Real que los acompañará en la tarde-noche del 5 de enero y, en especial, para Manu Sánchez, «por mucho que aporta con su valor por la vida y por contagiarnos su vitalidad».

Moreno ha bromeado y ha dicho que «nunca me habían coronado. No suena mal eso de Juanma I de Andalucía» y ha confesado que, a pesar de su larga experiencia en actos públicos, «mi ritmo cardíaco se ha acelerado al darme la palabra porque estoy emocionado de tener el inmenso honor de representar a uno de mis Reyes favoritos, Baltasar. Los Reyes Magos son magia, tradición, fe y esperanza. Quiero dedicar mi reinado a esas personas anónimas que hacen magia, a los sanitarios y servidores públicos que hacen magia también todo el año. A los Reyes nos gustaría traer todos los regalos que se merecen los andaluces y sevillanos. Nos vamos a volcar con mucha fantasía y magia para llevar a todos esa ilusión».

Hay finalizado el Rey Baltasar que «me han dicho que el día de la Cabalgata voy a vivir un momento inolvidable y que tengo que disfrutarlo mucho. Veo a Manuela, mi mujer, y a mis hijos y me emociono. Espero que Dios me ilumine para que dentro y fuera de este reinado acierte en todas las decisiones para buscar el beneficio de todos. Soy un rey lleno de fe y esperanza en un futuro que va a ser mejor para Sevilla y Andalucía».

Manu Sánchez ha iniciado su intervención pidiendo disculpas por no haber podido ser pregonero de la Cabalgata el año pasado. «Este acto lo viví hace un año en la cama del Gregorio Marañón. A Frankenstein lo cogieron a tiempo, tiene dos rajas menos que yo», ha bromeado. El popular humorista ha recordado que pertenece al Ateneo de Sevilla desde que salió el año 2010 como Heraldo Real en una edición en la que partió desde la Puerta del Príncipe de la Real Maestranza.

A raíz del tema de la operación, Sánchez dijo que «me dijeron que iba a quedar paralítico, con diálisis y parálisis en el brazo izquierdo. Tenía fe en nuestra sanidad pública y aquí estoy». Igualmente ha dado las gracias a Jesús Corral Zambruno, director de la Cabalgata, por haber asumido el año pasado el rol de pregonero en sustitución suya. «Como pedí un riñón el año pasado por la operación, soy monorreno, una palabra que suena muy navideña», comentario que ha vuelto a despertar las risas del numeroso público asistente.

En defensa a Fernando Vaquero

Por otra parte, Manu Sánchez ha tenido un guiño muy especial hacia «su paisano», el también artista de Dos Hermanas Fernando Vaquero, que este año se ha visto en medio de una polémica tras presentar hace un par de semanas su cartel de la Cabalgata y haber recibido un fuerte ciberacoso, entre otras cosas, por incluir en el cartel una camiseta del Betis y una túnica de la hermandad de la Macarena. «Hay quien habla de inteligencia artificial, pero lo de Fernando es talento real. Tu cartel es de los más hermosos que hemos tenido en la historia del Ateneo. Esta ciudad que se mueve entre dos bandos, cuando llega la Cabalgata busca la unanimidad en toda Sevilla».

Finalmente, el cómico ha pedido que en el centenario de la Generación del 27 «no se quede fuera uno de sus máximos valedores como fue el Ateneo de Sevilla». «La vida me ha enseñado que vienen curvas peligrosas y yo estoy empeñado en crear recuerdos bonitos para Manuel y Leonor, mis hijos. Mi pregón, que daré el próximo 17 de diciembre, empieza con esta frase: 'Nada es más verdad que Melchor, Gaspar y Baltasar'», ha concluido entre numerosos aplausos.

El Rey Melchor viene encarnado este año por el vicepresidente de Smartener y patrono de la Fundación Alalá, el empresario jerezano Iván Bohórquez Domecq. Este ha señalado que «la Cabalgata une familias enteras. Cuando recibí la noticia lo hice con una sonrisa. Me siento muy agradecido. Espero poder devolver a esta ciudad esa magia que tan bien sabe crear. Gracias al Ateneo por cuidar todo. Mis cartas siempre las dirigí al Rey Melchor. Le pido que me inspire, sobre todo en la visita a los niños del hospital. Si un deseo tengo, es que todos ellos se curasen».

El director territorial de Caixabank Andalucía, Juan Ignacio Zafra Becerra, que ha sido proclamado como Rey Gaspar, ha comentado por su lado que «ser Rey Mago en Sevilla no es un título, es un milagro. Cuando Sevilla se engalana para recibir a los Reyes Magos se produce algo mágico. Yo pienso que la Epifanía del Señor es de los momentos más importantes entre los que creemos porque la fe se convierte en esperanza».

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha felicitado al teniente general de la Fuerza Terrestre «por cedernos este espacio mágico y emblemático ligado al 29. Gracias también al presidente del Ateneo, Emilio Boja, por la labor cultural y social que hace esta institución. Gracias por estar un año trabajando en la mejor Cabalgata del mundo. En esta ciudad dual habéis conseguido que todos nos volquemos con la Cabalgata. Sois protagonistas de ese día más bonito del año».

Sanz ha aprovechado el acto para pedirle al Rey Melchor «que en esta ciudad la inversión privada llegue a todos los barrios de Sevilla y que se generen empleos y puestos de trabajo. A Gaspar le pido financiación para proyectos fundamentales para Sevilla. Proyectos que tienen que ver con las infraestructuras y la movilidad. Al Rey Baltasar le pido que Sevilla siga impulsando ese motor que es Andalucía. Como siempre he sido de Baltasar, le voy a pedir muchas líneas de metro, que nos hacen mucha falta. Desde hoy representáis la ilusión y la magia en la ciudad más bonita del mundo».

Además del mencionado Fernando Vaquero, que ha recibido la paleta del Ateneo, también han recibido sus respectivos distintivos otros miembros del Cortejo Real, como Sergio García Real (Heraldo Real), Claudia Herrero Ruiz-Mateos (Estrella de la Ilusió), Clara García Ochoa (Palas Atenea), Salvador Fernández Salas (Gran Visir) y Manuel Ruiz Rojas (Mago de la Fantasía).

Mario Daza ha presentado de nuevo a su hija Macarena a los asistentes justo un año después de que ella hiciera su primera aparición pública y, tras haber vuelto a brillar en este acto organizado por el Ateneo, el periodista de ABC ha pedido al público que no se fueran del teatro de Capitanía sin cantar un villancico tan popular como 'Ya vienen los Reyes Magos'.