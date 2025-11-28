Suscríbete a
sevilla

Juanma Moreno: «Soy un Rey Mago lleno de fe y esperanza en un futuro que va a ser mejor para Sevilla y Andalucía»

El Ateneo ha celebrado en el teatro de Capitanía la proclamación de los Reyes Magos de la Cabalgata 2026

Este es el recorrido oficial de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla 2026: calles por las que pasará y novedades

Momento final del acto de proclamación de los Reyes Magos de la Cabalgata de Sevilla 2026
Momento final del acto de proclamación de los Reyes Magos de la Cabalgata de Sevilla 2026 manuel olmedo
Andrés González-Barba

Con un teatro de Capitanía lleno como viene siendo tradición, el Ateneo de Sevilla ha vuelto a celebrar el acto de proclamación de los Reyes Magos de la Cabalgata 2026. Un acto muy especial el de este año, ya que el presidente ... de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido uno de los grandes protagonistas al encarnar en esta edición al Rey Baltasar. Igualmente han sido proclamados Iván Bohórquez Domecq como Rey Melchor y Juan Ignacio Zafra Becerra como Rey Gaspar. También ha tenido un papel muy destacado esta tarde-noche el humorista Manu Sánchez, que será el pregonero de la Cabalgata justo un año después de que tuviera que renunciar a este cargo debido a la operación a la que fue intervenido en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

