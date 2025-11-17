Suscríbete a
Fernando Vaquero denuncia acoso por el cartel de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla: «He recibido llamadas a las dos de la madrugada»

El pintor, que ha emitido un comunicado lamentando los constantes insultos y amenazas por su obra para el Ateneo, manifiesta a ABC su pesar por la situación generada en las redes sociales

El Ateneo presenta el cartel de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla 2026, obra del artista Fernando Vaquero

Fernando Vaquero, en la presentación del cartel de la Cabalgata
Fernando Vaquero, en la presentación del cartel de la Cabalgata María Guerra
Pepe Trashorras

La polémica suscitada por el cartel de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla de 2026 en las redes sociales ha llegado a tal punto que su autor, Fernando Vaquero, ha llegado a sentirse víctima de ciberacoso. Así lo ha ... denunciado el artista a través de un comunicado en el que menciona que ha recibido insultos, amenazas telefónicas de madrugada y «otros tipos de bullying».

