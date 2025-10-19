Investigan la muerte de un hombre tras hallar su cadáver flotando en el río Guadalquivir en Sevilla

La Policía Nacional de Sevilla está investigando la muerte de un varón, cuyo cadáver fue localizado flotando en el tramo del río Guadalquivir correspondiente al puente del Cristo de la Expiración o del Cachorro.

Según han informado a este periódico fuentes del servicio unificado ... de emergencias 112 de Andalucía y de la Policía Nacional, sobre las 19.35 horas de la tarde de este pasado sábado, varias personas alertaban a los servicios de urgencia de que habían avistado un cuerpo que flotaba en el sector de la lámina de agua del río correspondiente al puente del Cachorro.

Incluso alguna de estas personas habría hecho el intento de alcanzar el cuerpo, sin lograrlo, tras lo cual fue desplegado en la zona un dispositivo con dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, la Policía Nacional y la Policía Local. Tras la recuperación del cuerpo. fue constatada la muerte de este hombre, incoando la Policía Nacional una investigación, en la cual los agentes están a la espera de recibir los informes forenses de las pruebas que se practiquen al cadáver de esta persona, cuya identidad no ha trascendido.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión