Matan a un hombre en Dos Hermanas

La Policía Nacional está investigando la muerte violenta de un hombre a primera hora de la tarde de este sábado en la calle Real de Utrera de Dos Hermanas, en pleno centro de la ciudad nazarena. Con este nuevo episodio de violencia mortal, la ... provincia de Sevilla suma otro crimen a unos meses de septiembre y octubre negros.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía han confirmado a este periódico que sobre las 14.15 horas han recibido una llamada alertando de una grave agresión. Ésta se ha registrado en el número 37 de la calle Real de Utrera, cerca de la capilla del Gran Poder, a escasos 500 metros de la plaza de la Constitución desde mañana sale la Virgen de Valme para su tradicional romería.

Según han detallado fuentes de la investigación a ABC, un hombre habría entrado en esta vivienda, un bajo del número 37, habitada por okupas; y habría matado a la víctima, otro varón, para después darse a la fuga, dejando un reguero de sangre. Está por aclarar cómo se ha producido este ataque, pues algunas fuentes apuntan a disparos aunque no se ha encontrado el arma de fuego y algunos vecinos trasladan a este periódico que no han escuchado tiros.

La Policía Nacional ha desplegado un importante dispositivo y ha acordonado la zona hasta la plaza de abastos para intentar dar con el presunto homicida y el arma usada. Precisamente, es en el aparcamiento del mercado donde se pierde el reguero de sangre, tras tomar Real de Utrera, Purísima Concepción y Echegaray.

Sobre las cuatro de la tarde llegaba el coche de la funeraria y la comisión judicial para el levantamiento del cadáver, así como miembros de la Científica de la Policía Nacional para recabar todas las pruebas e indicios en la vivienda donde se ha producido el crimen. Hace unas semanas, la Policía Nacional ya tuvo que acudir a este inmueble por una trifulca.