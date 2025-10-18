Suscríbete a
ABC Premium
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros
Última hora
Matan a un hombre en Dos Hermanas

Matan a un hombre en Dos Hermanas

Habría fallecido de un disparo en una vivienda de la calle Real de Utrera de la ciudad nazarena

Un asunto de drogas, principal hipótesis del crimen del 'Galleta' en Palmete

Precinto policial en la calle escenario del crimen
Precinto policial en la calle escenario del crimen Valme J. Caballero

Jesús Díaz , Valme J. Caballero y Fernando Barroso Vargas

La Policía Nacional está investigando la muerte violenta de un hombre a primera hora de la tarde de este sábado en la calle Real de Utrera de Dos Hermanas, en pleno centro de la ciudad nazarena. Con este nuevo episodio de violencia mortal, la ... provincia de Sevilla suma otro crimen a unos meses de septiembre y octubre negros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app