Detienen a un implicado en el crimen de Dos Hermanas, pero sigue la búsqueda del presunto autor del tiro en la frente

La Policía Nacional ha detenido a un varón por su presunta implicación en el crimen de la calle Real de Utrera de Dos Hermanas, aunque continúa la búsqueda del presunto autor del disparo en la frente que acabó con la vida del ... hombre que vivía de forma ilegal en el bajo del número 37 de esta céntrica vía y que posteriormente se dio a la fuga.

Sobre las dos y cuarto de la tarde de este sábado una llamada al teléfono de emergencias 112 de Andalucía alertaba de una grave agresión a un hombre en el número 37 de la calle Real de Utrera, a escasos metros de la capilla el Gran Poder y de la parroquia de Santa María Magdalena, de donde este domingo por la mañana saldrá la Virgen de Valme en su tradicional y multitudinaria romería.

Hasta allí se desplazaron sanitarios, Policía Nacional y Policía Local, estableciéndose un amplio dispositivo y acordonando la zona hasta la plaza de abastos cercano. La víctima era Alejandro G. M., una persona de fuerte complexión, portero de discoteca de profesión y antecedentes policiales. Presentaba un disparo en la frente. En ese momento se activaba una operación para localizar al presunto autor o autores de los hechos.

Se sospechaba que uno de ellos habría huido herido de gravedad, pues un reguero de sangre se podía seguir por las calles Real de Utrera, Purísima Concepción y Echegaray, perdiéndose el rastro de estos restos en el aparcamiento del mercado de abastos. Por eso, de inmediato se activó el protocolo de aviso a todos los centros sanitarios por si alguna persona sospechosa pudiera acudir al mismo a ser atendido de estas lesiones.

Sobre las cuatro de la tarde, miembros de la comisión judicial, los trabajadores del tanatorio y de la Policía Científica y del Grupo de Homicidios de la Nacional continuaban en la escena del crimen. Los primeros, para el levantamiento del cadáver; los segundos, para el traslado de éste al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla para la práctica de la autopsia; y los últimos, para recabar todas las pistas e indicios que permitieran esclarecer los hechos.

Horas más tarde, según ha podido conocer este periódico, un individuo ha sido detenido por su presunta implicación en estos hechos en el Hospital Virgen del Rocío de la capital donde estaba siendo atendido de una herida. Se desconoce si en la escena del crimen hubo más disparos aparte del que acabó con la vida de la víctima o un forcejeo previo entre los presentes en aquel piso, lo que pudiera provocar la herida del detenido.

Aquí tendrá que arrojar luz la investigación de Homicidios, cuyos agentes siguen buscando al presunto autor del disparo en la frente de Alejandro, pues todo hace indicar que el arrestado tendría otro papel en la escena del crimen. No se descarta que al bajo del número 37 entraran más dos personas a primera hora de la tarde de este sábado.

De forma paralela, se ha detenido al hermano de la víctima en la barriada de Los Montecillos de Dos Hermanas, donde ha tenido que acudir agentes policiales ante la llamada de los vecinos porque este individuo se encontraba fuera de sí queriendo «vengar», según algunos testigos, la muerte de su hermano. Éstos apuntan que esgrimía una especie de espada o palo en la mano. Tuvo que ser reducido y engrilletado.