La herencia envenenada de Óscar Puente con la SE-40: aplaza el 95% de la inversión a la siguiente legislatura

La licitación del tramo Valencina-Espartinas, que se paró en septiembre del año pasado para trocear las anualidades, hará que el Ministerio pague sólo 6 millones de los 101 comprometidos

La demora en los pagos al metro y la SE-40: el 'cuento de la buena pipa' del Gobierno de Sánchez con las obras de Sevilla

Adriano: Y el que venga que pague

El ministro Óscar Puente sólo ha activado dos tramos, que no pagará
El ministro Óscar Puente sólo ha activado dos tramos, que no pagará
Javier Macías

Javier Macías

Por primera vez en seis años hay máquinas trabajando en la construcción de la SE-40, concretamente en el tramo Valencina-Salteras, donde ayer mismo ABC publicó que había aparecido un yacimiento arqueológico. También está en licitación el proyecto de ejecución del ... siguiente enlace, el de Valencina-Espartinas, cuyo concurso se suspendió el pasado mes de septiembre para modificar las anualidades de pago. Ahora se puede comprobar cómo, en los pliegos administrativos de contratación, el Ministerio de Transportes sólo se compromete a pagar seis millones correspondientes a las dos primeras anualidades -2025 y 2026-, de los 101 presupuestados en este sector de la SE-40. Teniendo en cuenta que la fecha límite para el actual Gobierno de Pedro Sánchez es 2027, y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que están vigentes son los de 2023, se obtiene una conclusión clara: el 95 por ciento de la inversión recaerá en el próximo Ejecutivo.

