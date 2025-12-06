Suscríbete a
El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla comienza una programación navideña llena de actuaciones musicales y visitas muy especiales

Más de 50 actividades para toda la familia copan la agenda del centro sevillano, que incluye la visita del Cartero Real y la actuación de una veintena de coros rocieros y de campanilleros

S. L.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha anunciado más de 50 actividades destinadas a «hacer más agradables estos días festivos» a los pacientes y familias «a los que les ha tocado vivir estas fechas en el hospital».

El primer acto tendrá lugar ... este sábado 6 diciembre, a las 11.00 horas, con la colocación de la maqueta navideña de Coleccionistas Tetraclicks en una entrada del Hospital Infantil ya decorada para recibir a las familias y las numerosas visitas que se acercarán hasta el centro durante estas fechas, según ha indicado el Centro Hospitalario en una nota.

