El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla comienza una programación navideña llena de actuaciones musicales y visitas muy especiales

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha anunciado más de 50 actividades destinadas a «hacer más agradables estos días festivos» a los pacientes y familias «a los que les ha tocado vivir estas fechas en el hospital».

El primer acto tendrá lugar ... este sábado 6 diciembre, a las 11.00 horas, con la colocación de la maqueta navideña de Coleccionistas Tetraclicks en una entrada del Hospital Infantil ya decorada para recibir a las familias y las numerosas visitas que se acercarán hasta el centro durante estas fechas, según ha indicado el Centro Hospitalario en una nota.

La subdirección de Servicios Generales ha asegurado que «están realizando un importante esfuerzo junto a otras unidades del hospital para coordinar todas las iniciativas que llegan espontáneamente de particulares o articuladas a través del movimiento asociativo y voluntario«. Uno de los momentos más esperados para los pequeños pacientes será la visita del Cartero Real, el próximo 19 de diciembre, desde las 11.00 horas, al Hospital Infantil, acompañado de beduinos, música de coros y superhéroes. La música es un elemento esencial es este amplio programa. Una veintena de coros rocieros y de campanilleros traerán su repertorio más navideño tanto al Hospital Infantil, como al General, Traumatología y Muñoz Cariñanos. A esta música tradicional andaluza se suman las actuaciones de la soprano Carmen Pérez Rico, el Concierto de Navidad del Conservatorio de música América Martínez y la actuación de alumnos del Conservatorio de música Francisco Guerrero. También en el Hospital Dr. Muñoz Cariñanos tendrá lugar el Concierto de Navidad 'Mi música, tu sonrisa', a cargo de Juventudes Musicales. Durante estos días superhéroes, personajes de Star Wars y de películas fantásticas «sorprenderán a los más pequeños» recorriendo pasillos y habitaciones con sus coloridos disfraces. También lo hará Jack Sparrow, encabezando su 'Dance Paradise'. El Hospital ha indicado que a estas visitas se añade las de los jugadores de los dos principales equipos de fútbol de la ciudad. También realizaran visitas los Bomberos del Consorcio provincial y de Sanlúcar la Mayor, la Policía Local y la visita de dos peñas de moteros. El punto final a las actividades será la visita de los Reyes Magos de Oriente el día 5 de enero a las 11,00 horas, en el Hospital Infantil.

