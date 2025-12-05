La Fundación Cajasol abre las puertas de la Navidad con un belén inspirado en los paisajes y pueblos andaluces

Ya es Navidad en la Fundación Cajasol. Su sede en la plaza de San Francisco de Sevilla ha dado este viernes la bienvenida oficial a las fiestas navideñas con la inauguración de su tradicional belén, una de las citas más esperadas y queridas ... por los sevillanos en estas fechas. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Fundación, Antonio Pulido, y del reconocido belenista Luis Garduño, autor de la nueva edición de este año, que sorprende por su cuidada ambientación y su marcado carácter andaluz.

Instalado en el patio de la sede, el nacimiento ocupa una superficie expositiva de 240 metros cuadrados y se inspira en la diversidad paisajística de las provincias de Málaga, Cádiz, Almería y Granada. Desde Málaga llegan las montañas que se funden con el mar; de Cádiz, la frescura y luminosidad de sus playas; y de Almería y Granada, la belleza de sus pueblos, con casas encaladas que se integran entre la roca y la vegetación. El misterio se sitúa en esta ocasión en la zona de la playa, aportando un enfoque original a esta representación tan arraigada en la cultura popular de nuestra tierra.

Por su parte, Luis Garduño ha explicado que en esta ocasión ha querido rendir homenaje a los paisajes y pueblos de estas cuatro provincias en una propuesta que combina tradición, artesanía y referencias al patrimonio andaluz. «El reto ha sido plasmar la belleza y diversidad de nuestra tierra en un relato visual que invite a detenerse en cada rincón», ha señalado.

Galería. Detalles del nacimiento de la Fundación Cajasol María Guerra

El belén podrá visitarse durante todo un mes, esto es, desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, todos los días de la semana en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, el horario será reducido, de 11.00 a 14.00 horas, y permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Belén de la Fundación Cajasol Dónde: Fundación Cajasol

Dirección: plaza de San Francisco, 1

Cuándo: del 5 de diciembre al 5 de enero (salvo 25 de diciembre y 1 de enero)

Horario: de 11.00 a 21.00 horas (24 y 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas)

Precio: entrada libre

Como cada año, los centros escolares que deseen organizar visitas en grupo pueden hacerlo escribiendo a reservas@cajasol.com. Con la apertura del tradicional belén, la Fundación Cajasol vuelve a abrir las puertas a una Navidad llena de arte, emoción y tradición en el corazón de la ciudad de Sevilla, en pleno circuito navideño junto a las luces navideñas y el mapping del Ayuntamiento.