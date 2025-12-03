El Gobierno reconoce a SFDK con la Placa de la Orden Civil de Alfonso X: «Estamos encantados»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado a mediodía de este miércoles la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a los raperos sevillanos SFDK, leyenda viva del hip hop español y que en 2024 cumplía 30 años ... de trayectoria.

Ha sido en un acto de casi una hora en el Complejo de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno ha entregado a los componentes de SFDK, Zatu Rey y Óscar Sánchez, este galardón que reconoce los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación.

El propio Óscar Sánchez ha relatado a este periódico que SFDK tuvo conocimiento de la concesión de este reconocimiento escasos días atrás, mostrando el agradecimiento del dúo hispalense por la entrega de este galardón. «Estamos encantados y muy agradecidos«, enfatizaba Óscar Sánchez.

En junio de 2024, el mítico dúo de raperos celebraba un gran concierto en el Estadio de la Cartuja ante 60.000 personas, con motivo de sus 30 años de carrera, siendo reconocidos por el Ayuntamiento de Sevilla con el Giraldillo y la bandera de la ciudad. Ya en 2020 fueron galardonados con la Medalla de la Ciudad, en un acto celebrado en Fibes.