Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

El Gobierno reconoce a SFDK con la Placa de la Orden Civil de Alfonso X: «Estamos encantados»

Zatu Rey y Óscar Sánchez reciben el galardón en el Complejo de la Moncloa de manos de Pedro Sánchez y muestran su agradecimiento a este reconocimiento a su trayectoria artística

SFDK: «Estamos en nuestro mejor momento creativo»

El Ayuntamiento de Sevilla entrega a SFDK el Giraldillo y la bandera de la ciudad con motivo de su 30 aniversario

SFDK en su concierto en la Cartuja por su 30 aniversario
SFDK en su concierto en la Cartuja por su 30 aniversario
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado a mediodía de este miércoles la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a los raperos sevillanos SFDK, leyenda viva del hip hop español y que en 2024 cumplía 30 años ... de trayectoria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app