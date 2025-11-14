Suscríbete a
Concluye la restauración del Monumento a la Tolerancia en el Muelle de la Sal de Sevilla

Es uno de los monumentos más icónicos de Eduardo Chillida, en el que se han realizado trabajos de limpieza y eliminación de plantas y óxido

Monumento a la Tolerancia en el Muelle de la Sal
Monumento a la Tolerancia en el Muelle de la Sal ayuntamiento de sevilla

S. L.

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha finalizado los trabajos de restauración del Monumento a la Tolerancia, una de las piezas más emblemáticas del escultor Eduardo Chillida, situada en el Muelle de la Sal, junto al Puente de Triana. ... Con esta intervención, el Consistorio recupera y pone en valor uno de los símbolos más representativos del arte contemporáneo en la ciudad y refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio artístico y urbano de Sevilla.

