Concluye la restauración del Monumento a la Tolerancia en el Muelle de la Sal de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha finalizado los trabajos de restauración del Monumento a la Tolerancia, una de las piezas más emblemáticas del escultor Eduardo Chillida, situada en el Muelle de la Sal, junto al Puente de Triana. ... Con esta intervención, el Consistorio recupera y pone en valor uno de los símbolos más representativos del arte contemporáneo en la ciudad y refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio artístico y urbano de Sevilla.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa ha destacado que «con esta intervención, Sevilla recupera uno de sus hitos escultóricos más emblemáticos, una obra que simboliza la convivencia, el respeto y la diversidad que forman parte de la identidad de nuestra ciudad». En este sentido, el delegado ha subrayado la importancia de preservar una creación que, desde su inauguración en 1992 con motivo de la Exposición Universal, se ha convertido en un referente cultural y ciudadano.

Las actuaciones realizadas, dirigidas por José de León, han tenido como objetivo garantizar la conservación, estabilidad y puesta en valor del conjunto escultórico, respetando siempre los materiales originales y la concepción artística de Chillida. Los trabajos han incluido la limpieza mecánica y manual de los depósitos superficiales, la eliminación de plantas vasculares mediante técnicas químicas y la eliminación de óxidos con el pasivado de las armaduras internas. Además, se han recogido bordes con mortero de cal grasa, reintegrado las zonas de hormigón deterioradas y aplicado un tratamiento hidrofugante para proteger la superficie frente a la humedad y los agentes atmosféricos.

Asimismo, se ha llevado a cabo la limpieza mecánica y química de los elementos metálicos, la eliminación e inhibición de la corrosión en las placas, y la reparación del soporte de estas piezas, concluyendo con su pintado y puesta en valor. Todo el proceso se ha desarrollado siguiendo criterios de conservación y restauración respetuosos con el original, bajo supervisión técnica especializada.

«El Monumento a la Tolerancia es una obra que invita a la reflexión sobre el entendimiento entre culturas, un mensaje plenamente vigente en la Sevilla actual. Con esta restauración no solo preservamos una pieza clave del legado artístico de la ciudad, sino también un símbolo de lo que representa nuestra convivencia», ha señalado De la Rosa.

El Ayuntamiento de Sevilla continúa así su labor de mantenimiento y restauración del patrimonio urbano, tanto histórico como contemporáneo, con actuaciones que buscan garantizar la protección de las obras que forman parte del paisaje cultural y sentimental de la ciudad.