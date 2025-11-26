Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

La UCO investiga a un asesor de Sánchez por cobrar del Ayuntamiento de Dos Hermanas mientras trabajaba en Ferraz

Francisco Salazar estuvo contratado por el Consistorio nazareno entre 2012 y 2017, aunque no acudía a su puesto de trabajo, según la querella de Vox

El gobierno local asegura que toda la documentación sobre el fichaje y su posterior excedencia «es correcta»

El clan de Pedro Sánchez en Dos Hermanas: el kilómetro cero de la ruta del Peugeot

Paco Salazar vuelve a estar sentado a la derecha de Sánchez para asesorarle en la recta final de la legislatura

Salazar, con gafas, rodeado por Gómez de Celis, Ábalos, Lastra, Santos Cerdán, Hernánz Costa, Begoña Gómez y Sánchez, en una imagen de la campaña de las primarias del PSOE de 2017
Salazar, con gafas, rodeado por Gómez de Celis, Ábalos, Lastra, Santos Cerdán, Hernánz Costa, Begoña Gómez y Sánchez, en una imagen de la campaña de las primarias del PSOE de 2017 ABC
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han realizado un registro en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en busca de los contratos y otra documentación sobre la relación laboral del socialista Francisco Salazar, estrecho colaborador de Pedro ... Sánchez tanto en Ferraz como en La Moncloa, con el Consistorio nazareno en la etapa de Francisco Toscano como alcalde, en concreto entre los años 2012 y 2017, cuando ya se conoce que trabajaba para el PSOE nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app